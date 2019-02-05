"Сидит в домике": зонд на Марсе накрыл сейсмометр куполом — видео

Посадочный модуль InSight Аэрокосмического управления США, который больше двух месяцев находится на Марсе, накрыл защитным кожухом установленный на поверхности планеты сейсмометр. Теперь этот инструмент, изолированный от внешних помех, готов к началу работы, пишут в NASA.

"Мой сейсмометр устроился под щитом, который я аккуратно установил на выходных. Это защитит его от ветра и перепадов температур, и позволит наиболее точно измерять любые марсотрасения. Сиди в уютном домике, малыш!" — NASA традиционно "по-человечески" ведет в соцсетях блоги миссий от первого лица.

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Сейсмометр модуль установил своим манипулятором еще 19 декабря. Инженеры никуда не спешат и дотошно просчитывают каждый следующий шаг.

Аэродинамическая форма щита позволит ему не перевернуться под ветром: купол будет прижимать к поверхности, а мягкая "юбка" по его периметру заполнила неровности грунта, максимально изолировав сейсмометр.

Перепад температур в этом месте только днем может достигать почти 100 градусов по Цельсию.

Теперь марсианская группа в NASA примется за следующий важнейший шаг: установит на поверхности бур HP3 с датчиками, который может до 6 м углубиться в грунт.

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"Инсайт" пробыл на Марсе уже 69 солов (местных суток). Из ныне действующих на поверхности Красной планеты аппаратов рекордсмен в этом плане — недоступный для связи с лета 2018 года ровер "Оппортьюнити" (более 5000 солов), затем идет его компаньон "Кьюриосити" — под 2400 солов.

Запуск зонда к Марсу состоялся 5 мая 2018 года при помощи Atlas V. Без учета стоимости ракеты и затрат европартнеров, стоимость миссии - около $500 млн. 26 ноября зонд приземлился на Марсе в вулканическом районе планеты - на нагорье Элизий, которое расположено около экватора, и раскрыл солнечные панели. "Трехногий" модуль навсегда останется в этом месте.

За 728 земных дней миссии в NASA рассчитывают снять с аппарата около 29 Гб данных, которые могут пролить свет на эволюцию каменистых планет, включая Землю.