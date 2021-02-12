Автоматический аппарат Tianwen-1, который 10 февраля вслед за зондом ОАЭ успешно вышел на орбиту вокруг Марса, прислал видео, на котором можно наблюдать фрагмент этого процесса. Ролики от Китайского национального космического управления показало Центральное телевидение Китая.

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Камеры на автоматической станции запечатлели поверхность Красной планеты во время пролета над освещенным ее "боком" в сторону того, который в тени. Немного видно рельеф.

Почти пятитонный Tianwen-1 несет 13 научных приборов и в первую очередь будет "заточен" под картирование потенциальных залежей водяного льда на поверхности и под ней. Это важно для будущих пилотируемых миссий.

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Как проходил процесс "захвата" Tianwen-1 гравитацией Марса, схематически показано в этом ролике:

Отделение платформы с марсоходом и ее посадка в южной части равнины Утопия Планиция состоится не раньше мая. Почитать о миссии подробнее.

23 июля 2020 года миссия Tianwen-1 стартовала с Земли.

10 февраля 2021-го китайская станция совершила 15-минутный маневр торможения и вышла на первичную эллиптическую орбиту 400 х 180 000 км с наклонением 10° и периодом обращения 10 суток. КНР вслед за ОАЭ вошла в небольшой клуб стран, которые смогли отправить аппараты на ареоцентрическую (марсианскую) орбиту.

Днем ранее на орбиту Марса вышел зонд Al Amal (Hope), запущенный ОАЭ.

18 февраля к ним присоединится американский аппарат миссии Mars 2020, который, однако, не будет закрепляться на орбите, а сразу отправит на спуск ровер Perseverance.

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Евгений Пилипенко

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