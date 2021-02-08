UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

К Марсу приближается аппарат الأمل: завтра у этой космической миссии – момент истины видео

08.02.2021, 13:42
Иллюстрация: emiratesmarsmission.ae
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Неизвестный устроил провокацию против магазина NOVUS, подложив запрещенный товар: видео
Неизвестный устроил провокацию против магазина NOVUS, подложив запрещенный товар: видео

Завтра, 9 февраля, автоматическая станция Hope (الأمل) Объединенных Арабских Эмиратов должна выйти на орбиту вокруг Марса. Это первая арабская/мусульманская межпланетная миссия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

При успешном выходе на орбиту зонда Al Amal ("Надежда") Эмираты ОАЭ станут пятой страной, достигшей Красной планеты.

Аппарат изучит процессы в атмосфере Марса, его погоду. Будет составлена первая полная картина происходящего с ней и предпринята попытка понять, почему атмосфера Марса теряет водород и кислород. Миссия рассчитана на один марсианский год с возможностью продления еще на столько же.

Читайте также: NASA выбрало компанию для доставки роботов на Луну. Ее владелец – из Украины

В точке выхода на орбиту поимки Hope преодолеет путь в 493,5 млн км и за полчаса сожжет почти половину топлива, чтобы затормозить со скорости 121 000 км/ч до 18 000 км/ч.

СПРАВКА. Полная масса Hope с топливом — 1350 кг, габариты призматической формы аппарата преимущественно композитно-алюминиевой структуры — 2,37 м в ширину и 2,9 м в высоту, мощность солнечных панелей для зарядки трех аккумуляторов — 1800 Вт, коррекция положения — 11 двигателей. На борту будет три прибора: многоканальная 12 Мpx-камера для 4К-видео, способная снимать с частотой 180 кадров/сек EXI, интерферометрический термальный инфракрасный спектрометр EMIRS, ультрафиолетовый (100–170 нм) спектрометр EMUS. Финальная орбита для научных исследований: 20 000 х 43 000 км с наклонением 25° и витком за 55 ч.

По состоянию на 14:00 дня 8 февраля зонд проделал путь в 479,4 млн км и сейчас движется со скоростью 77 734 км/ч. Ему осталось преодолеть всего 1,12 млн км. Посмотреть на траекторию.

Смотрите видео: Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета 

Так как после выхода на орбиту аппарат войдет в радиотень, а радиосигнал долго идет от Марса до Земли, вся операция будет автономной. Об ее первоначальном успехе (или неудаче) на Земле узнают лишь спустя 27 минут после начала маневра. В случае минимальных просчетов зонд может улететь в глубокий космос или разбиться о поверхность Марса.

Читайте также: "Мы были слишком тупыми". Маск придумал, как не разбить корабль Starship в следующем тесте

Видео: وكالة أنباء الإمارات

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спутник наука оаэ Марс космос исследование запуск ракета зонд Emirates Mars Al Amal Hope
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 