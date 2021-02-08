Завтра, 9 февраля, автоматическая станция Hope (الأمل) Объединенных Арабских Эмиратов должна выйти на орбиту вокруг Марса. Это первая арабская/мусульманская межпланетная миссия.
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При успешном выходе на орбиту зонда Al Amal ("Надежда") Эмираты ОАЭ станут пятой страной, достигшей Красной планеты.
Аппарат изучит процессы в атмосфере Марса, его погоду. Будет составлена первая полная картина происходящего с ней и предпринята попытка понять, почему атмосфера Марса теряет водород и кислород. Миссия рассчитана на один марсианский год с возможностью продления еще на столько же.
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В точке выхода на орбиту поимки Hope преодолеет путь в 493,5 млн км и за полчаса сожжет почти половину топлива, чтобы затормозить со скорости 121 000 км/ч до 18 000 км/ч.
По состоянию на 14:00 дня 8 февраля зонд проделал путь в 479,4 млн км и сейчас движется со скоростью 77 734 км/ч. Ему осталось преодолеть всего 1,12 млн км. Посмотреть на траекторию.
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Так как после выхода на орбиту аппарат войдет в радиотень, а радиосигнал долго идет от Марса до Земли, вся операция будет автономной. Об ее первоначальном успехе (или неудаче) на Земле узнают лишь спустя 27 минут после начала маневра. В случае минимальных просчетов зонд может улететь в глубокий космос или разбиться о поверхность Марса.
- Кроме того, на днях к Марсу прибудет миссия Tianwen-1 – марсоход на посадочной платформе и орбитальный зонд. Это дебют Китая в исследовании Красной планеты. Посадка запланирована не ранее 23 апреля.
- 18 февраля в кратере Йезеро на Марсе запланирована посадка американского ровера Perseverance с вертолетным дрон-разведчиком.
- Тем временем Зеленский хочет запустить в космос спутник: привязали это к юбилею независимости Украины.
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Видео: وكالة أنباء الإمارات
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