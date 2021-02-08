Завтра, 9 февраля, автоматическая станция Hope (الأمل) Объединенных Арабских Эмиратов должна выйти на орбиту вокруг Марса. Это первая арабская/мусульманская межпланетная миссия.



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При успешном выходе на орбиту зонда Al Amal ("Надежда") Эмираты ОАЭ станут пятой страной, достигшей Красной планеты.

Аппарат изучит процессы в атмосфере Марса, его погоду. Будет составлена первая полная картина происходящего с ней и предпринята попытка понять, почему атмосфера Марса теряет водород и кислород. Миссия рассчитана на один марсианский год с возможностью продления еще на столько же.

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В точке выхода на орбиту поимки Hope преодолеет путь в 493,5 млн км и за полчаса сожжет почти половину топлива, чтобы затормозить со скорости 121 000 км/ч до 18 000 км/ч.

СПРАВКА. Полная масса Hope с топливом — 1350 кг, габариты призматической формы . Полная масса Hope с топливом — 1350 кг, габариты призматической формы аппарата преимущественно композитно-алюминиевой структуры — 2,37 м в ширину и 2,9 м в высоту, мощность солнечных панелей для зарядки трех аккумуляторов — 1800 Вт, коррекция положения — 11 двигателей. На борту будет три прибора: многоканальная 12 Мpx-камера для 4К-видео, способная снимать с частотой 180 кадров/сек EXI, интерферометрический термальный инфракрасный спектрометр EMIRS, ультрафиолетовый (100–170 нм) спектрометр EMUS. Финальная орбита для научных исследований: 20 000 х 43 000 км с наклонением 25° и витком за 55 ч.

По состоянию на 14:00 дня 8 февраля зонд проделал путь в 479,4 млн км и сейчас движется со скоростью 77 734 км/ч. Ему осталось преодолеть всего 1,12 млн км. Посмотреть на траекторию.

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Так как после выхода на орбиту аппарат войдет в радиотень, а радиосигнал долго идет от Марса до Земли, вся операция будет автономной. Об ее первоначальном успехе (или неудаче) на Земле узнают лишь спустя 27 минут после начала маневра. В случае минимальных просчетов зонд может улететь в глубокий космос или разбиться о поверхность Марса.

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Видео: وكالة أنباء الإمارات

Евгений Пилипенко

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