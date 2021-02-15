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Ночной запуск ракеты SpaceX: трансляция из Флориды видео

15.02.2021, 00:34
Полет ракеты Falcon 9 (фото — пресс-служба SpaceX)22
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
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15 февраля в 06:21 по Киеву SpaceX запустит в космос 19-ю партию спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Старт ракеты Falcon 9 состоится с площадки SLC-40 на мысе Канаверал.

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Ступень B1059 летала до этого в пяти мисcиях. Спустя примерно 8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в 633 км от места старта. Это покажут в прямом эфире. Морские корабли SpaceX также будут ловить створки обтекателя примерно в 700 км от места старта.

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На борту – традиционная пачка из 60 плотно уложенных друг на друга 260-килограммовых спутников.

СПРАВКАStarlink – проект бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли скоростным интернетом за счет сети околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов. На февраль 2021-го запущено более 1000. Starlink уже предоставляет начальную бета-версию услуг как в США, так и за рубежом, и собирается продолжить расширение до почти глобального охвата уже в этом году. Месячная абонплата – $99, терминал с антенной и Wi-Fi-роутером – $499. Настройка "за пять минут", после чего "направляйте тарелку в небо и получайте интернет".

Высота Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробнее почитать здесь.

Ракета, которая взлетит сегодня, на фоне старта предыдущей (фото — SpaceX)
Евгений Пилипенко
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Илон Маск Starlink спутник spacex falcon 9 интернет космос запуск ракета
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