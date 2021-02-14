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Илон Маск позвал Путина на разговор в Clubhouse

14.02.2021, 12:26
Илон Маск позвал Путина на разговор в Clubhouse - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Американский бизнесмен Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор в новую соцсеть Clubhouse. Соответствующая запись появилась в Twitter основатель SpaceX.

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Маск отметил официальный аккаунт президента РФ и предложил присоединиться к его беседе в Clubhouse.

Затем бизнесмен написал по-русски: "Было бы большой честью поговорить с вами".

Маск не уточнил, о чем хочет поговорить с Путиным. В Кремле на приглашение пока не отреагировали.

  • Clubhouse – аудио-соцсеть, где пользователи могут создавать общие комнаты до тысячи человек для совместных бесед. Сейчас зарегистрироваться в ней могут пользователи iPhone по приглашению уже зарегистрированных пользователей.
  • Clubhouse стал популярным благодаря подписчикам-селебритиз, таким, как рэпер Дрейк, актер Джаред Лето.
  • 3 февраля Маск поговорил в Clubhouse со своими фанатами на самые разные темы: от космических путешествий и колоний на Марсе до криптовалюты. 

Читайте также: Инвесторы опять все перепутали и скупили акции "Tik-Tok дома" вместо соцсети Clubhouse

Марк Сировой
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Илон Маск владимир путин Clubhouse
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