Илон Маск позвал Путина на разговор в Clubhouse
14.02.2021, 12:26
Илон Маск (фото - ЕРА)
Американский бизнесмен Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор в новую соцсеть Clubhouse. Соответствующая запись появилась в Twitter основатель SpaceX.
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Маск отметил официальный аккаунт президента РФ и предложил присоединиться к его беседе в Clubhouse.
Затем бизнесмен написал по-русски: "Было бы большой честью поговорить с вами".
Маск не уточнил, о чем хочет поговорить с Путиным. В Кремле на приглашение пока не отреагировали.
- Clubhouse – аудио-соцсеть, где пользователи могут создавать общие комнаты до тысячи человек для совместных бесед. Сейчас зарегистрироваться в ней могут пользователи iPhone по приглашению уже зарегистрированных пользователей.
- Clubhouse стал популярным благодаря подписчикам-селебритиз, таким, как рэпер Дрейк, актер Джаред Лето.
- 3 февраля Маск поговорил в Clubhouse со своими фанатами на самые разные темы: от космических путешествий и колоний на Марсе до криптовалюты.
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