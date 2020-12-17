Засекреченная миссия SpaceX с посадкой ракеты на площадку рядом со стартовой – трансляция

Сегодня, 17 декабря, компания SpaceX планирует запустить на орбиту засекреченный спутник для Национального управления военно-космической разведки США. Миссия носит название NROL-108, и больше о ней мало что известно, кроме того, что полезная нагрузка – меньше 7 тонн.

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Запуск с трехчасовым стартовым окном запланирован на 16:00 по киевскому времени с площадки LC-39A космического Центра им. Кеннеди в штате Флорида.

На борту, вероятно, один аппарат, данные о котором отсутствуют в свободном доступе, как и характеристика целевой орбиты. Трансляция будет прервана сразу после посадки отработавшей первой ступени. Иногда засекреченные спутники обнаруживаются астрономами-любителями, а разрозненные утечки информации позволяют сделать в общих чертах выводы о принадлежности аппаратов к тому или иному проекту.

Это уже пятый полет первой ступени B1059: ее используют в пятый раз всего за 378 суток со дня дебюта.

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На этот раз компания осуществит посадку отработавшей ступени не на платформу в океане, а на наземную площадку LZ-1 в 14 км от места старта. Из этого также можно сделать определенный вывод о целевой орбите груза.

Створки обтекателя попробуют поймать в 328 км от места старта. На обтекатель приходится примерно 10% стоимости ракеты – около шести миллионов долларов из ~$62 млн.

РАКЕТА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй — один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать . Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй — один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать здесь

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