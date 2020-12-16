Капсула с лунным грунтом приземлилась в Китае: видео

Сегодня, 16 декабря, во Внутренней Монголии приземлилась капсула с образцами лунного грунта, который собрал беспилотный китайский космический аппарат Chang'e 5. Об этом сообщает Xinhua.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

300-килограммовую капсулу уже нашли специалисты. Теперь они должны оценить ее состояние и перевезти в безопасное место.

В капсуле должно находиться около 2 кг лунного грунта.

Китай стал третьей страной в истории, которая осуществила забор образцов лунного грунта. Ранее это делали США и СССР. Последняя такая миссия состоялась в 1976 году.