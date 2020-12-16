Капсула с лунным грунтом приземлилась в Китае: видео

Сегодня, 16 декабря, во Внутренней Монголии приземлилась капсула с образцами лунного грунта, который собрал беспилотный китайский космический аппарат Chang'e 5. Об этом сообщает Xinhua.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
300-килограммовую капсулу уже нашли специалисты. Теперь они должны оценить ее состояние и перевезти в безопасное место.
В капсуле должно находиться около 2 кг лунного грунта.
Китай стал третьей страной в истории, которая осуществила забор образцов лунного грунта. Ранее это делали США и СССР. Последняя такая миссия состоялась в 1976 году.
- 23 ноября 2020-го Китай запустил зонд Chang'e 5 для сбора лунного материала. 1 декабря в 17:11 по Киеву аппарат успешно сел в заданный район на Луне (~51,8° з.д. и 43,1° с.ш. – примерно в 150 км на северо-восток от пика Рюмкера на лавовом плато в Океане Бурь).
- Оперативно пробурив поверхность спутника Земли и собрав около 2 кг проб грунта, аппарат загрузил их в контейнер на подъемном модуле, который 3 декабря взлетел, автоматически состыковался с орбитальным модулем, перегрузил на него пробы и отстыковался.
- 8 декабря взлетный модуль Chang'e 5, который отвез на орбиту Луны пробы с поверхности, снова сел на поверхность спутника Земли. В КНР заявили, что это было сделано, чтобы не превращать его в мусор на орбите Луны.