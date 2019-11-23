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Миссия InSight. NASA вновь продолжили бурить вглубь Марcа

Миссия InSight. NASA вновь продолжили бурить вглубь Марcа - Фото
Иллюстрация: пресс-служба NASA
23.11.2019, 13:50

Буровые работы были приостановлены в марте 2019 года, едва начавшись

Американскому наземному модулю InSight, который находится на Марсе, удалось запустить бур HP3 после более полугодовой остановки и углубиться в почву на несколько сантиметровЭто удалось сделать благодаря ковшу, закрепленному на роботизированной руке станции. Об этом сообщает Twitter миссии.

N+1 сообщает, что вскоре после запуска выяснилось, что бур имеет малое сцепление с окружающим грунтом, из-за чего отдача при ударах не уравновешивается и он не продвигается вглубь, а стенки скважины при этом сильно расширяются.

Справка. Запуск зонда к Марсу состоялся 5 мая 2018 года при помощи Atlas V. Без учета стоимости ракеты и затрат европартнеров, стоимость миссии - около $500 млн. 26 ноября зонд приземлился на Марсе в вулканическом районе планеты - на нагорье Элизий. 

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