Американский дрон-разведчик на Марсе начали разворачивать в полетную форму – фото
Закрепленный на днище американского марсохода Perseverance вертолет-разведчик Ingenuity начали опускать на поверхность Красной планеты. Это видно по фотографиям из архива "сырых" снимков на сайте NASA. Сообщений о начале процесса на ресурсах Аэрокосмического управления США пока нет.
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Летающий дрон закреплен не в удобном вертикальном положении, чтобы его можно было просто взять и опустить на грунт. Он вместе с лопастями и опорами сложен определенным образом, и сначала его нужно "развернуть".
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Стоимость проекта "Индженьюити" – около ~$85 млн. Ожидается, что автоматизированный вертолет впервые продемонстрирует возможность полета в атмосфере другой планеты. По плану NASA, дрон совершит до пяти полетов.
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