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Американский дрон-разведчик на Марсе начали разворачивать в полетную форму – фото

29.03.2021, 12:00
Американский дрон-разведчик на Марсе начали разворачивать в полетную форму – фото - Фото
Фото: NASA

Закрепленный на днище американского марсохода Perseverance вертолет-разведчик Ingenuity начали опускать на поверхность Красной планеты. Это видно по фотографиям из архива "сырых" снимков на сайте NASA. Сообщений о начале процесса на ресурсах Аэрокосмического управления США пока нет.

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Летающий дрон закреплен не в удобном вертикальном положении, чтобы его можно было просто взять и опустить на грунт. Он вместе с лопастями и опорами сложен определенным образом, и сначала его нужно "развернуть".

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Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Стоимость проекта "Индженьюити" – около ~$85 млн. Ожидается, что автоматизированный вертолет впервые продемонстрирует возможность полета в атмосфере другой планеты. По плану NASA, дрон совершит до пяти полетов.

Так будет выглядеть полет.

Читайте также: Маск подразнил ракетостроителей ЕС и заявил, что Starship сядет на Марс задолго до 2030-го 

Евгений Пилипенко
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nasa вертолет технологии дрон Марс космос исследование марсоход ровер Perseverance Ingenuity
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