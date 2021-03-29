Американский дрон-разведчик на Марсе начали разворачивать в полетную форму – фото

Закрепленный на днище американского марсохода Perseverance вертолет-разведчик Ingenuity начали опускать на поверхность Красной планеты. Это видно по фотографиям из архива "сырых" снимков на сайте NASA. Сообщений о начале процесса на ресурсах Аэрокосмического управления США пока нет.

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Летающий дрон закреплен не в удобном вертикальном положении, чтобы его можно было просто взять и опустить на грунт. Он вместе с лопастями и опорами сложен определенным образом, и сначала его нужно "развернуть".

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Стоимость проекта "Индженьюити" – около ~$85 млн. Ожидается, что автоматизированный вертолет впервые продемонстрирует возможность полета в атмосфере другой планеты. По плану NASA, дрон совершит до пяти полетов.

Так будет выглядеть полет.

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Евгений Пилипенко

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