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Perseverance записал звуки движения по каменистой поверхности Марса: аудио

18.03.2021, 09:53
Perseverance записал звуки движения по каменистой поверхности Марса: аудио - Фото
Панорама Марса, Perseverance (фото - NASA, JPL-Caltech, ASU, MSSS)

Марсоход Perseverance прислал аудиозапись своих перемещений по каменистой поверхности Марса, сообщает пресс-служба NASA.

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Звуки были записаны 7 марта 2021 года, на записи слышны скрипы и стуки, издаваемые конструкцией марсохода при движении по марсианскому щебню.

"Многие люди, когда видят изображения (марсохода – ред.), не понимают, что колеса металлические. Когда вы едете на этих колесах по камням, это на самом деле очень шумно", – пояснил старший инженер Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и водитель Perseverance Ванди Верма.

Марсоход записал более 16 минут звука во время перемещения на 27,3 метра по поверхности кратера Езеро, полная версия:

Денис Юдин
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Марс космос марсоход Perseverance звуки
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