Звуки лазера на Марсе. Научный прибор Perseverance прислал на Землю первые данные – аудио
Научный прибор SuperCam марсохода NASA Perseverance прислал на Землю первые собранные данные, которые включают записи звуков работы его лазера на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
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SuperCam может наносить удары лазером по камню и фиксировать звуки, объясняют в NASA. Они помогут ученым определить, из чего состоит порода, и выбрать, какие образцы марсоход должен брать на пробу в поисках признаков древней микробной жизни.
Например, на этой аудиозаписи зафиксированы 30 ударов лазера по каменной цели с расстояния около 3,1 метров, отмечают в NASA. Некоторые выстрелы звучат немного громче, чем другие, что дает информацию о физической структуре цели, такой как ее относительная твердость.
Также NASA опубликовало две аудиозаписи, которые фиксируют ветер на Марсе.
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"Полученные звуки имеют замечательное качество. Невероятно, что мы будем заниматься наукой с первыми звуками, когда-либо записанными на поверхности Марса!" – говорит Наоми Мердок, научный сотрудник и преподаватель школы аэрокосмической инженерии ISAE-SUPAERO в Тулузе.
Также сообщается, что ученые получили набор данных от датчика видимого и инфракрасного (VISIR) прибора и рамановского спектрометра. Эти данные помогут составить представление о минеральном составе породы.
"Это первый случай, когда прибор использовал рамановскую спектроскопию где-либо еще, кроме Земли! Рамановская спектроскопия будет играть решающую роль в характеристике минералов, чтобы получить более глубокое представление о геологических условиях, в которых они образовались, и обнаружить потенциальные органические и минеральные молекулы, которые могли быть образованы живыми организмами", – говорит Оливье Бейссак, директор исследований Национального центра научных исследований в Институте минералогии, материальной и космической физики в Париже.
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