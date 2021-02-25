На 360 градусов. NASA сделало панораму Марса со снимков новой камеры Perseverance – фото

Американское космическое агентство NASA сделало 360-градусную панораму Марса, используя снимки аппарата Mastcam-Z нового марсохода Perseverance. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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Как отмечается, панорама была скомпонована на Земле из 142 отдельных изображений, сделанных аппаратом Mastcam-Z, который состоит из двух камер с функцией масштабирования. Использованные для панорамы снимки Perseverance делал на третий сол (марсианский день) миссии – 21 февраля.

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На другой версии панорамы видно край кратера Езеро – места посадки Perseverance.

А еще одна версия панорамы демонстрирует zoom-возможности Mastcam-Z. Здесь можно рассмотреть изрезанный ветром небольшой кусочек скалы вдали от Perseverance.

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Марк Сировой

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