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На 360 градусов. NASA сделало панораму Марса со снимков новой камеры Perseverance – фото

25.02.2021, 10:18
На 360 градусов. NASA сделало панораму Марса со снимков новой камеры Perseverance – фото - Фото
Панорама Марса, Perseverance (фото - NASA, JPL-Caltech, ASU, MSSS)

Американское космическое агентство NASA сделало 360-градусную панораму Марса, используя снимки аппарата Mastcam-Z нового марсохода Perseverance. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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Как отмечается, панорама была скомпонована на Земле из 142 отдельных изображений, сделанных аппаратом Mastcam-Z, который состоит из двух камер с функцией масштабирования. Использованные для панорамы снимки Perseverance делал на третий сол (марсианский день) миссии – 21 февраля.

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На другой версии панорамы видно край кратера Езеро – места посадки Perseverance.

А еще одна версия панорамы демонстрирует zoom-возможности Mastcam-Z. Здесь можно рассмотреть изрезанный ветром небольшой кусочек скалы вдали от Perseverance.

Смотрите также: Появилось видео процесса спуска и посадки марсохода Perseverance "от первого лица"

Марк Сировой
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nasa Марс фото марсоход панорама Perseverance Mastcam-Z
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