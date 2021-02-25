Perseverance увидел последствия взрыва "небесного крана": тот опустил его на Марс – фото

Марсоход Perseverance в первые секунды после посадки на Красной планете "краем глаза" заметил последствия запрограммированного NASA технического маневра, когда спустивший его на поверхность "небесный кран" улетел в сторону и разбился неподалеку, чтобы не повредить ровер. На снимке заметны клубы дыма от прекратившего существование Sky Crane.

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Снимок сделала инженерная камера Right Rear Hazcam ровера, которая используется для технических нужд и потому не обладает способностью делать фото в высоком разрешении.

Дым на низкокачественном фото (одном из первых, что прислал марсоход) заметил любители космоса, о чем сообщили в Twitter. Другие энтузиасты обработали снимок и даже сделали анимацию из двух доступных кадров. В NASA оценили их усилия и выложили финальный вариант фото у себя в Facebook.

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Все фото ниже кликабельны. Последний снимок (основной предмет интереса) доработан программно, так как оригинал "не догрузился".

2 frames. 6 seconds of real time pic.twitter.com/vTJI6qL9Sw — Павел Холопов (@pavel_kholopov) February 24, 2021

18 февраля 2021 года в 22:55 по киевскому времени в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку новый американский ровер Perseverance, который оборудован среди прочего и дроном-вертолетом. Как все было.

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Евгений Пилипенко

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