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Perseverance увидел последствия взрыва "небесного крана": тот опустил его на Марс – фото

25.02.2021, 07:15
Perseverance увидел последствия взрыва
Sky Crane опускает ровер на Марс (иллюстрация — NASA)

Марсоход Perseverance в первые секунды после посадки на Красной планете "краем глаза" заметил последствия запрограммированного NASA технического маневра, когда спустивший его на поверхность "небесный кран" улетел в сторону и разбился неподалеку, чтобы не повредить ровер. На снимке заметны клубы дыма от прекратившего существование Sky Crane.

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Снимок сделала инженерная камера Right Rear Hazcam ровера, которая используется для технических нужд и потому не обладает способностью делать фото в высоком разрешении.

Дым на низкокачественном фото (одном из первых, что прислал марсоход) заметил любители космоса, о чем сообщили в Twitter. Другие энтузиасты обработали снимок и даже сделали анимацию из двух доступных кадров. В NASA оценили их усилия и выложили финальный вариант фото у себя в Facebook.

Смотрите также: Perseverance огляделся там, куда сел на Марсе: первая 3D-панорама с аудио в реальном цвете

Все фото ниже кликабельны. Последний снимок (основной предмет интереса) доработан программно, так как оригинал "не догрузился".

Вид со спускаемого на тросах ровера вверх – на

Вид с

Вид с только что спущенного на поверхность ровера на улетающий в сторону

Фото с ровера в сторону, где разбился

Смотрите также: Появилось видео процесса спуска и посадки марсохода Perseverance "от первого лица"

Евгений Пилипенко
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nasa взрыв наука технологии Марс космос посадка марсоход кран ровер приземление Mars 2020 Perseverance Sky Crane
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