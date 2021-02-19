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19.02.2021, 07:53

Как все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фото

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Как все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фото
Как все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фото
Как все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фотоКак все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фото

18 февраля в 22:55 по киевскому времени в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку новый американский ровер Perseverance, который оборудован среди прочего и дроном-вертолетом.

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Спустя пару минут через орбитальный зонд MRO на Землю были переданы первые два снимка с места посадки. Далее, после проверки всех систем, марсоход будет присылать снимки в невиданном ранее HD-качестве.

Как все происходило (от сборки аппаратов и их запуска более семи месяцев назад до последовательности спуска/посадки и финального ликования в NASA) – в фоторепортаже.

Вся информация о миссии доступна по клику (буклет в PDF).

Фото и иллюстрации: Bill Ingalls, Emma Howells, Joel Kowsky, JPL/NASA

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Теги: космос, nasa, вертолет, наука, технологии, дрон, Марс, исследование, посадка, марсоход, ровер, приземление, Mars 2020, Perseverance, Ingenuity
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