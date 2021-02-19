Новый американский марсоход Perseverance прислал первые снимки с Марса: фото

Сегодня, 19 февраля, новый американский ровер Perseverance прислал свои первые фотографии с Марса. Снимки опубликованы в Twitter NASA's Perseverance Mars Rover.

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Как отмечается, каждая фотография рассказывает историю.

На этом снимке ровер спускают на Марс на тросах. Фото было сделано камерой на борту спускаемой ступени.

На этом изображении показано одно из шести колес марсохода. Снимок был сделан одной из цветных камер Hazard Cameras ровера Perseverance.

На этом снимке можно увидеть спускаемую ступень с марсоходом Perseverance, который проходит сквозь марсианскую атмосферу, а за ним тянется парашют. Слева можно увидеть, как древняя дельта реки, которая является целью миссии Perseverance, входит в кратер Джезеро.

Это первое цветное изображение с высоким разрешением, отправленное обратно с помощью камер Hazard Cameras (Hazcams) на нижней стороне марсохода НАСА Perseverance после его приземления 18 февраля 2021 года.

18 февраля в 22:55 по киевскому времени в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку новый американский ровер Perseverance, который оборудован среди прочего и дроном-вертолетом.

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Наталия Медведева

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