UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новый американский марсоход Perseverance прислал первые снимки с Марса: фото

19.02.2021, 21:40
Новый американский марсоход Perseverance прислал первые снимки с Марса: фото - Фото
Ровер Perseverance (Фото: NASA)

Сегодня, 19 февраля, новый американский ровер Perseverance прислал свои первые фотографии с Марса. Снимки опубликованы в Twitter NASA's Perseverance Mars Rover.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, каждая фотография рассказывает историю.

На этом снимке ровер спускают на Марс на тросах. Фото было сделано камерой на борту спускаемой ступени.

Ровер Perseverance (Фото: NASA)

На этом изображении показано одно из шести колес марсохода. Снимок был сделан одной из цветных камер Hazard Cameras ровера Perseverance.

Ровер Perseverance (Фото: NASA)

На этом снимке можно увидеть спускаемую ступень с марсоходом Perseverance, который проходит сквозь марсианскую атмосферу, а за ним тянется парашют. Слева можно увидеть, как древняя дельта реки, которая является целью миссии Perseverance, входит в кратер Джезеро.

Это первое цветное изображение с высоким разрешением, отправленное обратно с помощью камер Hazard Cameras (Hazcams) на нижней стороне марсохода НАСА Perseverance после его приземления 18 февраля 2021 года.

Читайте также: Как все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фото

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
nasa Марс космос Perseverance
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 