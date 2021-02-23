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Perseverance огляделся там, куда сел на Марсе: первая 3D-панорама с аудио в реальном цвете видео

23.02.2021, 07:33
Cкриншот из видеозаписи NASA
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

Пятый марсоход NASA на Красной планете прислал уже достаточно высококачественных снимков, чтобы можно было сшить их в панораму 360°. Пост-обработку для проекта Mars360 сделал фотограф Андрей Бодров.

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Разрешение панорамы – около 4000 пикселей в ширину. Она включает восемь изображений, снятых 20 февраля навигационной камерой Navcam.

Открыть панораму в новом окне. Можно увеличивать и уменьшать фрагменты изображения с помощью колесика мышки, перетаскивать и поворачивать его курсором или зажатием пальцев на экране. На панораме доступен выбор различных проекций.

Смотрите видео: Запуск в США корабля S.S. Katherine Johnson с суперкомпьютером. Не обошлось без Украины 

Также на видеозаписи в течение нескольких секунд едва слышен марсианский бриз и механические звуки движения ровера.

Сейчас шестиколесный робот-астробиолог проходит тщательную проверку всех систем и инструментов, прежде чем заняться различными задачами, включая поиск признаков древней микробной жизни.

Смотрите фото: Марсианская пустыня. Что занесенный песком ровер Curiosity увидел за последние дни

Видео: NASA/JPL-Caltech, обработка: Andrew Bodrov / 360pano.eu

Евгений Пилипенко
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nasa технологии Марс космос марсоход съемка ровер панорама Perseverance
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