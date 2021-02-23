Пятый марсоход NASA на Красной планете прислал уже достаточно высококачественных снимков, чтобы можно было сшить их в панораму 360°. Пост-обработку для проекта Mars360 сделал фотограф Андрей Бодров.

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Разрешение панорамы – около 4000 пикселей в ширину. Она включает восемь изображений, снятых 20 февраля навигационной камерой Navcam.

Открыть панораму в новом окне. Можно увеличивать и уменьшать фрагменты изображения с помощью колесика мышки, перетаскивать и поворачивать его курсором или зажатием пальцев на экране. На панораме доступен выбор различных проекций.

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Также на видеозаписи в течение нескольких секунд едва слышен марсианский бриз и механические звуки движения ровера.

Сейчас шестиколесный робот-астробиолог проходит тщательную проверку всех систем и инструментов, прежде чем заняться различными задачами, включая поиск признаков древней микробной жизни.

18 февраля 2021 года в 22:55 по киевскому времени в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку новый американский ровер Perseverance, который оборудован среди прочего и дроном-вертолетом. 19 февраля он прислал свои первые качественные фото.

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Вчера, 22 февраля, появилось впечатляющее видео процесса спуска и посадки марсохода "от первого лица".

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Видео: NASA/JPL-Caltech, обработка: Andrew Bodrov / 360pano.eu

Евгений Пилипенко

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