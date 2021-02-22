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Марсоход Perseverance прислал с Марса первое видео видео

22.02.2021, 22:15
Фото: twitter.com/NASAPersevere
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

Марсоход NASA Perseverance, который 18 февраля успешно сел на Марсе, прислал на Землю первое видео. Ролик опубликован в аккаунте NASA в YouTube.

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В эти минуты проходит пресс-конференция NASA, на которой было показано видео.

"Посадка на Марс – это прилив напряжения, драмы и шума. Затем, когда пыль рассеялась: спокойствие и величие", — говорится в Twitter космического агентства.

На видео запечатлено приземление Perseverance в кратере Езеро 18 февраля. Кадры сняты несколькими камерами. Аудио — из центра управления полетом.

В NASA сообщили, что ровер уже передал более 30 гигабайт информации.

Также NASA опубликовало запись звука с планеты.

Читайте также: Как все было. США отправили на Марс новый ровер Perseverance и успешно его посадили: фото

Вадим Ребрина
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nasa Марс космос Perseverance
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