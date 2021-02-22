Марсоход NASA Perseverance, который 18 февраля успешно сел на Марсе, прислал на Землю первое видео. Ролик опубликован в аккаунте NASA в YouTube.
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В эти минуты проходит пресс-конференция NASA, на которой было показано видео.
"Посадка на Марс – это прилив напряжения, драмы и шума. Затем, когда пыль рассеялась: спокойствие и величие", — говорится в Twitter космического агентства.
На видео запечатлено приземление Perseverance в кратере Езеро 18 февраля. Кадры сняты несколькими камерами. Аудио — из центра управления полетом.
В NASA сообщили, что ровер уже передал более 30 гигабайт информации.
Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.#CountdownToMars— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy
More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR
Также NASA опубликовало запись звука с планеты.
- 18 февраля в 22:55 по киевскому времени в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку новый американский ровер Perseverance, который оборудован среди прочего и дроном-вертолетом.
- 19 февраля Perseverance прислал свои первые фотографии с Марса.
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