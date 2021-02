Марсоход NASA Perseverance, который 18 февраля успешно сел на Марсе, прислал на Землю первое видео. Ролик опубликован в аккаунте NASA в YouTube.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В эти минуты проходит пресс-конференция NASA, на которой было показано видео.

"Посадка на Марс – это прилив напряжения, драмы и шума. Затем, когда пыль рассеялась: спокойствие и величие", — говорится в Twitter космического агентства.

На видео запечатлено приземление Perseverance в кратере Езеро 18 февраля. Кадры сняты несколькими камерами. Аудио — из центра управления полетом.

В NASA сообщили, что ровер уже передал более 30 гигабайт информации.

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.#CountdownToMars

Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy

More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR