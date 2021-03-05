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05.03.2021, 21:25

Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фото

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Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фото
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фото
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фотоМарсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фото

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA впервые прокатился по поверхности Марса. Поездка была недолгой и однообразной, пишет BBC.

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Судя по фото, опубликованным на сайте NASA, марсоход проехал небольшое расстояние по кругу.

Прошло уже две недели с тех пор, как Perseverance приземлился на Красной планете. Это время инженеры потратили на ввод в эксплуатацию машины и многих ее систем, в частности различных инструментов и роботизированной руки.

Миссия марсохода – исследовать приэкваториальный кратер под названием Езеро на предмет доказательств существования жизни на планете.

Для этого ему потребуется преодолеть около 15 км, на что уйдет один марсианский год (примерно два земных года).

Ученые хотят добраться до нескольких скальных образований в кратере, которые могут сохранять информацию о древней биологической активности.

Среди них есть то, что на спутниковых снимках выглядит дельтой – структурой, образованной из ила и песка, намытых рекой, когда она впадает в более широкий водоем. В случае с Езеро этот широкий водоем, скорее всего, миллиарды лет назад был озером.

Но прежде чем Perseverance сможет приступить к этой задаче, он должен провести эксперимент – попробовать управлять маленьким вертолетом, привезенным с Земли.

Следующие несколько недель марсоход проведет в пути от своего нынешнего местоположения к подходящему участку местности, где вертолет Ingenuity можно будет безопасно поставить на землю. В настоящее время он находится под дном Perseverance.

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Теги: nasa, Марс, Perseverance
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