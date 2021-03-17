В России рассекретили документы о миссии Космос-110, которая была осуществлена в 1966-м. 16 марта в том году завершился 22-суточный полет корабля-спутника с собаками Ветерок и Уголек на борту: был установлен рекорд по высоте и продолжительности пребывания живых существ в космосе.

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В программу входило изученые воздействия на организмы затяжного полета на орбите, проходящей через внутренний радиационный пояс Земли, а также испытание систем жизнеобеспечения для будущих длительных пилотируемых миссий.

Увешанных датчиками собак в спецкостюмах усадили в герметичные контейнеры и 22 февраля запустили с Байконура. Кормили животных через фистулы: жидкую пищу подавали прямо в желудок.

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После возвращения на Землю их исследовали. Пребывание на орбите сильно ослабило собак: они были худыми, вялыми, быстро уставали, предпочитали лежать и испытывали постоянную жажду. Из-за космической радиации шерсть поредела и вылезала клочьями.

Фото ниже кликабельны:

Спустя несколько недель собаки полностью восстановились, "прожили полноценную жизнь обитателей вивария ИМБП и оставили после себя здоровое потомство".

По ссылке доступно больше видео, документов и фото по проекту Космос-110.

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Фото: ИМБП РАН

Евгений Пилипенко

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