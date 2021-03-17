UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зонд около Юпитера показал грандиозную световую бурю в атмосфере газового гиганта: видео видео

17.03.2021, 10:44
Полярное сияние на Юпитере (фото — NASA-JPL-Caltech)
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео

Межпланетная автоматическая станция Junо, которая находится на орбите Юпитера, за счет ультрафиолетового спектрографа на борту пролила свет на происхождение полярных "световых шоу" в атмосфере газового гиганта. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA со ссылкой на публикацию в журнале AGU Advances.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Так называемые утренние бури, впервые обнаруженные орбитальным телескопом "Хаббл" в 1994 году, представляют собой кратковременное, но интенсивное повышение яркости и расширение главного аврорального овала Юпитера – продолговатой световой завесы вокруг обоих полюсов.

До получения данных с "Юноны" наблюдения за этим явлением были возможны только с боковыми видами, то есть при этом было скрыто все, что происходит на ночной стороне планеты.

Смотрите также: Ученые показали самое качественное фото Юпитера, когда-либо полученное с Земли

Теперь исследователи узнали, что эти бури зарождаются именно там – на скрытой для наблюдателя на Земле стороне. 

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/UVS/ULiège

По мере вращения Юпитера приближающийся световой шторм перемещается вместе с ней на дневную сторону, где становится намного ярче, испуская от сотен до тысяч гигаватт ультрафиолета в космос.

Смотрите также: NASA показали фото Юпитера с близкого расстояния: на нем – загадочные полосы

По мнению ученых, скачок яркости при этом означает, что такое сияние испускает по крайней мере в 10 раз больше энергии в верхние слои атмосферы Юпитера, чем типичные полярные сияния.

СПРАВКА. Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца. Газовый гигант, имеет не менее 79 спутников. Экваториальный радиус в 11,2 раза превышает радиус Земли. Объем – 1321 земных, масса – 318 земных, средняя плотность примерно равна плотности Солнца – 1,33 г/см³. Состав: водород (~90%), гелий (~10%) и различные соединения.

"Это позволило нам лучше понять, что происходит на ночной стороне. Сила, которой обладает Юпитер, потрясает", – пишут в NASA.

Читайте также: Земные организмы могут дышать чистым водородом и выживать – исследование

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука исследование атмосфера астрономия открытие планета юпитер juno северное сияние полярное сияние ионизация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 