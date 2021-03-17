Межпланетная автоматическая станция Junо, которая находится на орбите Юпитера, за счет ультрафиолетового спектрографа на борту пролила свет на происхождение полярных "световых шоу" в атмосфере газового гиганта. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA со ссылкой на публикацию в журнале AGU Advances.

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Так называемые утренние бури, впервые обнаруженные орбитальным телескопом "Хаббл" в 1994 году, представляют собой кратковременное, но интенсивное повышение яркости и расширение главного аврорального овала Юпитера – продолговатой световой завесы вокруг обоих полюсов.

До получения данных с "Юноны" наблюдения за этим явлением были возможны только с боковыми видами, то есть при этом было скрыто все, что происходит на ночной стороне планеты.

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Теперь исследователи узнали, что эти бури зарождаются именно там – на скрытой для наблюдателя на Земле стороне.

По мере вращения Юпитера приближающийся световой шторм перемещается вместе с ней на дневную сторону, где становится намного ярче, испуская от сотен до тысяч гигаватт ультрафиолета в космос.

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По мнению ученых, скачок яркости при этом означает, что такое сияние испускает по крайней мере в 10 раз больше энергии в верхние слои атмосферы Юпитера, чем типичные полярные сияния.

СПРАВКА. Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца. Газовый гигант, имеет не менее 79 спутников. Экваториальный радиус в 11,2 раза превышает радиус Земли. Объем – 1321 земных, масса – 318 земных, средняя плотность примерно равна плотности Солнца – 1,33 г/см³. Состав: водород (~90%), гелий (~10%) и различные соединения.

"Это позволило нам лучше понять, что происходит на ночной стороне. Сила, которой обладает Юпитер, потрясает", – пишут в NASA.

Запущенный в 2011 году, Juno прибыл к Юпитеру 4 июля 2016-го и в июле 2021-го закончит плановые задачи.

В начале года его миссия была продлена до сентября 2025-го (или до того времени, когда аппарат, наконец, "умрет" из-за сильнейшей радиации около Юпитера).

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Евгений Пилипенко

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