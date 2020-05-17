NASA показали фото Юпитера с близкого расстояния: на нем – загадочные полосы

Юпитер (фото - nasa.gov)

Аэрокосмическое агентство США NASA опубликовало новые фото крупнейшей планеты Солнечной системы – Юпитера. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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Снимки были сделаны 17 февраля, когда аппарат Juno приблизился к газовому гиганту на относительно близкое по космическим меркам расстояние - 25 120 км.

На фото заметны длинные тонкие полосы, которые проходят через центр изображения сверху вниз. Ученые предполагают, что это частички тумана, которые пролетают над мраморными облаками планеты.

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В то же время науке пока неизвестно, из чего состоят и как образуются эти полосы. В то же время отмечается, что вблизи полос проходят два атмосферных потока. Некоторые специалисты полагают, что это они влияют на формирование полос.

В начале мая ученые показали самое качественное фото Юпитера, когда-либо полученное с Земли.

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Фото - NASA/JPL/SwRI/MSSS; image processing by Gerald Eichstädt