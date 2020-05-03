Новейший спутник NASA показал, как масштабно пропадают ледники Антарктики: видео

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Потеря ледникового покрытия в Антарктиде и на Гренландии в период с 2003 по 2019 год способствовали поднятию уровня мирового океана на треть

Специалисты NASA из лаборатории Goddard Space Flight Center показали, как изменился ледниковый покров Антарктики и Греналандии с 2003 по 2016 год. Снимки сделаны с помощью самого совершенного лазерного прибора для наблюдения Земли, который когда-либо летал в космосе, передает пресс-служба Агентства.

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Результаты наглядно демонстрируют, что небольшой прирост льда в Восточной Антарктиде затмевается огромными потерями в Западной Антарктике.

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Ученые обнаружили, что чистая потеря льда в Антарктиде, наряду с сокращением ледяного покрова Гренландии, привела к повышению уровня моря на 14 миллиметров в период с 2003 по 2019 годы. Это составляет чуть менее трети от общемирового уровня подъема моря.

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Теги: nasa, гренландия, антарктида, глобальное потепление, ледник
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