Новейший спутник NASA показал, как масштабно пропадают ледники Антарктики: видео

Специалисты NASA из лаборатории Goddard Space Flight Center показали, как изменился ледниковый покров Антарктики и Греналандии с 2003 по 2016 год. Снимки сделаны с помощью самого совершенного лазерного прибора для наблюдения Земли, который когда-либо летал в космосе, передает пресс-служба Агентства.

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Результаты наглядно демонстрируют, что небольшой прирост льда в Восточной Антарктиде затмевается огромными потерями в Западной Антарктике.

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Ученые обнаружили, что чистая потеря льда в Антарктиде, наряду с сокращением ледяного покрова Гренландии, привела к повышению уровня моря на 14 миллиметров в период с 2003 по 2019 годы. Это составляет чуть менее трети от общемирового уровня подъема моря.

В конце апреля сообщалось, что к рупнейший в мире айсберг А-68, который откололся от шельфового ледника Ларсена С в июле 2017 года и уменьшил его площадь на целых 12%, понемногу разрушается.

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