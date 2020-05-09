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Ученые показали самое качественное фото Юпитера, когда-либо полученное с Земли

Ученые показали самое качественное фото Юпитера, когда-либо полученное с Земли - Фото
Юпитер (Фото: NASA)
09.05.2020, 08:38

Для получения такого качества ученым пришлось использовать метод удачных экспозиций

Астрономы создали очень качественное изображение Юпитера, проследив яркие участки тепла, которые скрывались под вершинами облаков планеты. Об этом сообщает BBC

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Фотографию сделал в инфракрасном спектре телескоп Gemini North на Гавайях. Это самое качественное изображение Юпитера, когда-либо полученное с Земли. Для получения такого качества ученым пришлось использовать метод удачных экспозиций, который удаляет эффект размытости от просмотра через бурную атмосферу Земли. 

Этот метод предусматривает получение нескольких снимков цели и сохранение только тех сегментов изображений, где влияние атмосферы находится на минимальном уровне. Когда все кадры собраны в мозаику, появляется качество, выходящее за рамки только одного снимка. 

Инфракрасное излучение имеет большую длину волны, чем видимый свет. Оно используется для того, чтобы сделать изображение через туманность и тонкие облака на вершине атмосферы Юпитера.

  • 21 августа 2019 года стало известно, что NASA полетит искать жизнь на спутнике Юпитера.
Владислав Сердюк
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