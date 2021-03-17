3 марта испытательный образец космического корабля Starship с серийным номером 10 совершил суборбитальный полет с последующей частично успешной посадкой. Компания SpaceX выложила новое видео с кадрами этого теста.

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По достижении плановой высоты топливо в резервуарах корабля было частично перемещено в другую его часть: Starship переориентировался для активного аэродинамического и контролируемого спуска. Незадолго до посадки двигатели Raptor снова заработали, чтобы выполнить маневр переворота в вертикальное положение.

Starship успешно, хоть и грузно, приземлился на посадочную площадку. При этом был поврежден некий узел, из-за которого прототип через несколько минут взорвался.

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В ближайшие дни на полигоне SpaceX в Техасе должен состояться запуск прототипа SN11. Для отработки технологий у SpaceX на разных этапах сборки готовится еще с десяток образцов корабля.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью SuperHeavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

"Эти испытательные полеты направлены на улучшение нашего понимания и разработки полностью многоразовой транспортной системы, предназначенной для перевозки экипажа и грузов в длительных межпланетных полетах, а также для того, чтобы помочь человечеству вернуться на Луну, отправиться на Марс и еще дальше", – пишут в компании у Илона Маска.

9 декабря 2020 года и 2 февраля 2021-го образцы SN8 и SN9 успешно выполнили все задачи, кроме посадки: оба разбились – первый и второй.

Обычные провайдеры напряглись: в 2021 году SpaceX хотят удвоить скорость интернета Starlink.

Евгений Пилипенко

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