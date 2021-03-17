3 марта испытательный образец космического корабля Starship с серийным номером 10 совершил суборбитальный полет с последующей частично успешной посадкой. Компания SpaceX выложила новое видео с кадрами этого теста.
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По достижении плановой высоты топливо в резервуарах корабля было частично перемещено в другую его часть: Starship переориентировался для активного аэродинамического и контролируемого спуска. Незадолго до посадки двигатели Raptor снова заработали, чтобы выполнить маневр переворота в вертикальное положение.
Starship успешно, хоть и грузно, приземлился на посадочную площадку. При этом был поврежден некий узел, из-за которого прототип через несколько минут взорвался.
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В ближайшие дни на полигоне SpaceX в Техасе должен состояться запуск прототипа SN11. Для отработки технологий у SpaceX на разных этапах сборки готовится еще с десяток образцов корабля.
"Эти испытательные полеты направлены на улучшение нашего понимания и разработки полностью многоразовой транспортной системы, предназначенной для перевозки экипажа и грузов в длительных межпланетных полетах, а также для того, чтобы помочь человечеству вернуться на Луну, отправиться на Марс и еще дальше", – пишут в компании у Илона Маска.
- 9 декабря 2020 года и 2 февраля 2021-го образцы SN8 и SN9 успешно выполнили все задачи, кроме посадки: оба разбились – первый и второй.
- Обычные провайдеры напряглись: в 2021 году SpaceX хотят удвоить скорость интернета Starlink.
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