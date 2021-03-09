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Новый прототип корабля Маска Starship установили на стартовой площадке: видео

09.03.2021, 09:59
Новый прототип корабля Маска Starship установили на стартовой площадке: видео - Фото
Перевозка Starship SN11 на стартовую площадку (Фото – скриншот из видео NASASpaceflight, YouTube)

Прототип космического корабля Starship SN11 компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX установлен на стартовой площадке около городка Бока Чика в Техасе. NASA опубликовало видео установки.

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В течение нескольких дней SN11 будет подвергнут контрольным испытаниям, к выходным ожидаются статические огневые испытания трех двигателей Raptor.

Если все пойдет по плану, прототип будет готов к запуску на следующей неделе. В этом случае SpaceX может побить собственный рекорд по минимальному времени между развертыванием корабля на стартовой площадке и пуском, отмечают в NASA.

После установки SN11 для пуска его место на производственной площадке займет SN15. Вскоре к нему могут присоединиться SN16 и SN17, и уже были замечены некоторые детали для сборки SN20.

Также в Бока Чика идут работы над ракетами-носителями для Starship Superheavy BN1 и BN2. Первый запуск ракеты ожидается в течение нескольких месяцев.

  • 9 декабря 2020 года и 2 февраля 2021-го образцы Starship SN8 и SN9 успешно выполнили все задачи, кроме посадки: оба разбились – первый и второй.
  • 4 марта образец Starship SN10 поднялся на высоту 10 км и вернулся почти в точку старта. Спустя несколько минут после посадки корабль все равно взорвался.

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Денис Юдин
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Илон Маск spacex starship SN11 Бока Чика
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