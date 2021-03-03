В ночь на 4 марта по киевскому времени десятый тест-образец космического корабля Starship американской компании SpaceX попытается совершить испытательный суборбитальный полет на высоту 10 км, а затем витиевато вернуться в точку старта. Все происходит на полигоне компании около деревни Бока-Чика в округе Кэмерон, штат Техас.
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В 22:14 прототип пытался стартовать, уже пошло зажигание, но по какой-то причине последовательность прервали за 0,1 секунды до старта. По состоянию на 22:25 неизвестно, попробуют ли запустить корабль сегодня или перенесут все на завтра.
До этого "Старшип" совершал аналогичные полеты дважды: 9 декабря 2020 года и 2 февраля 2021-го образцы SN8 и SN9 успешно выполнили все задачи, кроме посадки: оба разбились – первый и второй.
Взрыв произошел совсем недалеко от десятого прототипа SN10, что вызвало бурю шуток в комментариях к трансляции SpaceX.
- SpaceX сможет высадить людей на Марс к 2026 году или даже раньше, уверял глава компании Илон Маск в декабре 2020-го.
- SpaceX заложат фундамент форпоста людей около Луны: компания получила контракт от NASA на выведение базовых отсеков станции Gateway.
- Обычные провайдеры напряглись: в 2021 году SpaceX хотят удвоить скорость интернета Starlink.
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