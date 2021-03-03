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SpaceX | Запускают третий прототип космического корабля Маска. Два прошлых разбились – трансляция видео

03.03.2021, 22:30
Скриншот из видеозаписи
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

В ночь на 4 марта по киевскому времени десятый тест-образец космического корабля Starship американской компании SpaceX попытается совершить испытательный суборбитальный полет на высоту 10 км, а затем витиевато вернуться в точку старта. Все происходит на полигоне компании около деревни Бока-Чика в округе Кэмерон, штат Техас.

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В 22:14 прототип пытался стартовать, уже пошло зажигание, но по какой-то причине последовательность прервали за 0,1 секунды до старта. По состоянию на 22:25 неизвестно, попробуют ли запустить корабль сегодня или перенесут все на завтра.

До этого "Старшип" совершал аналогичные полеты дважды: 9 декабря 2020 года и 2 февраля 2021-го образцы SN8 и SN9 успешно выполнили все задачи, кроме посадки: оба разбились – первый и второй.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью SuperHeavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

Взрыв произошел совсем недалеко от десятого прототипа SN10, что вызвало бурю шуток в комментариях к трансляции SpaceX.

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Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex космос запуск ракета испытание космический корабль starship SN10
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