Маск показал новый прототип космического корабля Starship. Скоро отправится в полет – фото
Глава компании SpaceX Илон Маск показал в Twitter фото нового тест-образца космического корабля Starship, который имеет номерное название SN10.
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"На стартовой площадке. Происходит замена двигателей", – подписал он снимок.
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Бизнесмен-миллиардер в одном из сетевых чатов несколько дней назад намекнул, что очередной испытательный суборбитальный полет его детища на высоту около 10 км с последующей попыткой мягкой посадки может состояться уже 25 февраля. Но, как это часто бывает у SpaceX, дата будет сдвинута вперед.
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9 декабря 2020 года SN8 успешно выполнил все задачи, кроме посадки.
2 февраля разбился и SN9, когда после спуска перед самой посадкой (при перевороте из горизонтального положения в вертикальное) у него планово включились два двигателя Raptor – и произошел внеплановый отказ одного из них. Starship не успел "довернуться", принять посадочное положение и погасить скорость, в результате чего врезался в землю.
Позднее Маск рассказал, что инженеры применят, чтобы не уничтожить прототип в следующий раз.
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