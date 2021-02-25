Маск показал новый прототип космического корабля Starship. Скоро отправится в полет – фото

Глава компании SpaceX Илон Маск показал в Twitter фото нового тест-образца космического корабля Starship, который имеет номерное название SN10.

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"На стартовой площадке. Происходит замена двигателей", – подписал он снимок.

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Бизнесмен-миллиардер в одном из сетевых чатов несколько дней назад намекнул, что очередной испытательный суборбитальный полет его детища на высоту около 10 км с последующей попыткой мягкой посадки может состояться уже 25 февраля. Но, как это часто бывает у SpaceX, дата будет сдвинута вперед.

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9 декабря 2020 года SN8 успешно выполнил все задачи, кроме посадки.

2 февраля разбился и SN9, когда после спуска перед самой посадкой (при перевороте из горизонтального положения в вертикальное) у него планово включились два двигателя Raptor – и произошел внеплановый отказ одного из них. Starship не успел "довернуться", принять посадочное положение и погасить скорость, в результате чего врезался в землю.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью SuperHeavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

Позднее Маск рассказал, что инженеры применят, чтобы не уничтожить прототип в следующий раз.

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Евгений Пилипенко

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