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Обычные провайдеры напряглись: в 2021 году Маск хочет удвоить скорость интернета Starlink

24.02.2021, 07:09
Обычные провайдеры напряглись: в 2021 году Маск хочет удвоить скорость интернета Starlink - Фото
Спутники Starlink на орбите (иллюстрация — Teslarati.com)

Скорость спутникового интернета от Starlink вскоре повысят вдвое – до 300 Мбит/с. Произойдет это до конца 2021 года, заявил в комментарии в Twitter основатель проекта и глава компании SpaceX Илон Маск.

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По словам бизнесмена, задержка при этом снизится до 20 мс.

Маск раскрыл новые данные, отвечая в микроблоге на вопросы пользователя Энтони Иемолы, который приобрел установочный комплект Starlink и рассказал, что ранее ежемесячно платил прежнему интернет-провайдеру $85 и должен был получать до 80 Мбит/c, но таких цифр никогда не видел.

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По его словам, в среднем скорость была 10-15 Мбит/с и до 25 Мбит/с в лучшие дни. Starlink у него сходу показал загрузку 77 Мбит/с и отдачу 9,5 Мбит/с с пиковой скоростью 130 Мбит/с.

Пока что сеть "заточена" под использование в удаленных от центров цивилизации регионах.

Фото: JPackJessi / Reddit

Сейчас интернет Starlink стоит дороже услуг обычных провайдеров, но у Маска гораздо выше скорости, – и это еще лишь начало построения гигантской спутниковой сети. Маск утверждает, что почти глобальное покрытие земного шара будет завершено в 2022-м, а вскоре начнется проверка телефонных услуг от Starlink.

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Евгений Пилипенко
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Илон Маск Starlink спутник spacex интернет космос
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