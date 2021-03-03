UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

SpaceX. Японский миллиардер ищет восемь человек для полета на Луну – критериев всего два

03.03.2021, 11:20
SpaceX. Японский миллиардер ищет восемь человек для полета на Луну – критериев всего два - Фото
Юсаку Маэдзава и Илон Маск (источник - twitter.com_yousuckMZ)

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава пригласил восьмерых людей разделить с ним полет на Луну на ракете Starship от компании Илона Маска SpaceX. Полет запланирован на 2023 год, однако компанию для него богач ищет себе уже сейчас. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я приглашаю вас принять участие в миссии. Восемь людей со всего мира. Я хочу, чтобы ко мне присоединились люди с разным бэуграундом", – заявил Маэдзава.

По его словам, к будущим кандидатам у него есть всего два пожелания: они должны быть "продвинутыми специалистами в своей работе, помогать другим людям и обществу", а также "быть готовыми поддержать других членов экипажа, которые разделяют эти устремления".

Маэдзава отметил, что изначально он хотел позвать с собой художников, но потом решил "дать шанс присоединиться к путешествию людям со всего мира". Он подчеркнул, что уже купил все места, поэтому это будет частный полет.

Читайте также: Маск показал прототип первого космического корабля Starship. Скоро отправится в полет – фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маск spacex фото видео миссия на Луну starship Юсаку Маэдзава
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 