SpaceX. Японский миллиардер ищет восемь человек для полета на Луну – критериев всего два

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава пригласил восьмерых людей разделить с ним полет на Луну на ракете Starship от компании Илона Маска SpaceX. Полет запланирован на 2023 год, однако компанию для него богач ищет себе уже сейчас. Об этом он написал в Twitter.

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"Я приглашаю вас принять участие в миссии. Восемь людей со всего мира. Я хочу, чтобы ко мне присоединились люди с разным бэуграундом", – заявил Маэдзава.

По его словам, к будущим кандидатам у него есть всего два пожелания: они должны быть "продвинутыми специалистами в своей работе, помогать другим людям и обществу", а также "быть готовыми поддержать других членов экипажа, которые разделяют эти устремления".

Маэдзава отметил, что изначально он хотел позвать с собой художников, но потом решил "дать шанс присоединиться к путешествию людям со всего мира". Он подчеркнул, что уже купил все места, поэтому это будет частный полет.

13 января 2021 года Маэдзава заявил, что будет искать себе девушку для отношений и совместного полета на Луну, хотя уже 30 января он от этой идеи отказался.

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Дарья Мостовая

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