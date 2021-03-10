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"Утечка гелия". Маск назвал вероятную причину взрыва Starship SN10 после успешной посадки

10.03.2021, 06:35
Илон Маск (фото - EPA)

Тестовый образец космического корабля Starship SN10 от американской компании SpaceX взорвался после посадки из-за, вероятно, утечки гелия. Об этом написал в Twitter основатель SpaceX Илон Маск.

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"Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного попадания гелия из топливного бака. Удар скоростью 10 м/с сломал опоры и части юбки", – сообщил Маск.

Маск добавил, что в работе находятся множество исправлений для следующего прототипа Starship  – SN11.

  • 9 декабря 2020 года и 2 февраля 2021-го образцы Starship SN8 и SN9 успешно выполнили все задачи, кроме посадки: оба разбились – первый и второй.
  • 4 марта образец Starship SN10 поднялся на высоту 10 км и вернулся почти в точку старта. Спустя несколько минут после посадки корабль все равно взорвался. После запуска Маск написал, что корабль приземлился целым, а команда SpaceX проделала отличную работу.
  • 9 марта сообщалось, что Starship SN11 установлен на стартовой площадке в Техасе. В течение нескольких дней SN11 будет подвергнут контрольным испытаниям, к выходным ожидаются статические огневые испытания трех двигателей Raptor.

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Марк Сировой
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Илон Маск spacex взрыв посадка starship SN10
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