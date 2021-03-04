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"Отличная работа". Маск отреагировал на тест-полет Starship, завершившийся взрывом

04.03.2021, 07:02
Илон Маск (фото - ЕРА)

Образец космического корабля Starship SN10 впервые приземлился целым – команда компании SpaceX делает отличную работу. Об этом написал в Twitter основатель SpaceX Илон Маск, реагируя на испытательный суборбитальный полет образца, который завершился взрывом.

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Маск опубликовал видео с приземлением корабля, но без взрыва, который произошел после посадки. "Starship SN10 приземлился целым!" – подписал видео он.

В комментариях Маск также написал, что команда SpaceX "делает отличную работу".

"Однажды истинной мерой успеха станет то, что полеты на Starship будут обычным делом", – добавил основатель SpaceX.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью SuperHeavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).
  • 9 декабря 2020 года и 2 февраля 2021-го образцы Starship SN8 и SN9 успешно выполнили все задачи, кроме посадки: оба разбились – первый и второй.
  • 4 марта образец Starship SN10 поднялся на высоту 10 км и вернулся почти в точку старта. Спустя несколько минут после посадки корабль все равно взорвался, произошла быстрая "неконтролируемая разборка" Starship.

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Марк Сировой
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Илон Маск spacex взрыв посадка полет starship SN10
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