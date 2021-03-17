Perseverance заснял "пылевого дьявола" на Марсе: фото

Марсоход Perseverance заснял "пылевого дьявола" – небольшой смерч на поверхности Марса. Фото опубликованы пресс-службой NASA в Facebook-аккаунте марсохода.

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"Заметил пыльного дьявола. Вы можете увидеть его на расстоянии, за моей роботизированной рукой на этом обработанном изображении. Пылевой дьявол движется справа налево и создает на своем пути вихри пыли", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Пылевыми дьяволами называют короткоживущие смерчи высотой от нескольких метров до километра. На Марсе впервые сфотографированы аппаратом Viking в 1970-х. Марсоход Pathfinder в 1997 году засек, что пылевой дьявол прошел через него. Марсианские пылевые дьяволы могут быть в пятьдесят раз шире и в десять раз выше земных, большие могут представлять угрозу для техники.

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Денис Юдин

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