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Маск подразнил ракетостроителей ЕС и заявил, что Starship сядет на Марс задолго до 2030-го

23.03.2021, 13:49
Маск подразнил ракетостроителей ЕС и заявил, что Starship сядет на Марс задолго до 2030-го - Фото
Посадочный маневр прототипа Starship SN10 (скриншот из видеозаписи)

Разрабатываемый и проверяемый сейчас в суборбитальных полетах корабль-ракета Starship сядет на Марсе до 2030 года. Уверенность в этом выразил Илон Маск, глава компании-разработчика этого носителя SpacеX.

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Миллиардер прокомментировал статью в издании Are Technica о том, что "Европа начинает переживать из-за нарастающего доминирования SpaceX в сфере запусков". По мнению Маска, европейские разработчики ракет "слишком низко берут".

Он заявил, что конкурентными совсем скоро будут только ракеты, которые будут полностью и быстро многоразовыми: "Все остальное будет как тканевый биплан в эпоху реактивных самолетов". 

Смотрите фото: На Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет

"SpaceX будет сажать корабли Starship на Марсе задолго до 2030 года", – написал Маск и добавил, что на этом фоне реально сложная преграда – сделать первую базу Mars Base Alpha на Красной планете автономной.

Завтра новый образец Starship SN11, возможно, совершит суборбитальный полет. Три его предшественника взорвались на разных стадиях испытаний.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy (cм. фото ниже) будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

Первый образец Super Heavy, оцените габариты:

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  • 3 марта 2021-го образец Starship SN10 совершил полет с последующей частично успешной посадкой: смотрите видео.
  • Первый орбитальный полет Starship запланирован на конец года.
  • Маск надеется в 2023 году запустить в полет вокруг Луны японского миллиардера Юсаку Маэдзава.

Читайте также: Маск показал ироничный мем об НЛО и "доказательствах" контактов с пришельцами

Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex технологии Марс космос запуск ракета будущее космический корабль starship
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