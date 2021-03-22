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22.03.2021, 12:22

На Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фото

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На Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фото
На Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фото
На Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фотоНа Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фото

Американский марсоход Perseverance сбросил на поверхность Красной планеты защитный чехол, который оберегал от повреждений закрепленный у него на "животе" роботизированный вертолет-разведчик Ingenuity. Это запечатлела одна из камер ровера.

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Миссия "Индженьюити" заключается в том, чтобы впервые продемонстрировать полет на летательном аппарате в атмосфере другой планеты. NASA запланировало до пяти тест-полетов, во время которых две его камеры будут снимать поверхность Марса.

Пока закрепленный дрон стоимостью ~$85 млн находится в положении "на боку", сложен и зафиксирован. Чтобы опустить его на поверхность, с ровером сделают несколько "оригами"-движений.

Смотрите видео: Почти 800 тонн тяги. Огневой тест главной части ракеты США для полета к Луне

Примерно так:

"Но сначала я отправлюсь на обозначенную "вертолетную площадку" в паре дней езды", – сообщил Twitter-аккаунт марсохода.

Смотрите фото: Как все было. США отправили на Марс ровер Perseverance и посадили его

NASA расскажет о миссии на спецбрифинге:

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Теги: nasa, вертолет, технологии, дрон, Марс, космос, исследование, марсоход, ровер, Perseverance, Ingenuity, кожух
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