На Марсе готовится к первому в истории полету дрон-вертолет. Сброшен защитный кожух – фото

Американский марсоход Perseverance сбросил на поверхность Красной планеты защитный чехол, который оберегал от повреждений закрепленный у него на "животе" роботизированный вертолет-разведчик Ingenuity. Это запечатлела одна из камер ровера.

Миссия "Индженьюити" заключается в том, чтобы впервые продемонстрировать полет на летательном аппарате в атмосфере другой планеты. NASA запланировало до пяти тест-полетов, во время которых две его камеры будут снимать поверхность Марса.

Пока закрепленный дрон стоимостью ~$85 млн находится в положении "на боку", сложен и зафиксирован. Чтобы опустить его на поверхность, с ровером сделают несколько "оригами"-движений.

Примерно так:

Lots of activity next week as I get ready to drop off the helicopter for its test flights. It’s tucked underneath me behind a protective debris shield, which will be the first thing to go.



Here’s my team testing some of what’s coming up: pic.twitter.com/CWwtGw87EX