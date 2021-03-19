Вчера около 21:35 по киевскому времени был проведен успешный огневой тест крупнейшего узла из когда-либо созданных NASA ракет: на 499,6 секунд были запущены все четыре двигателя RS-25 основной ступени будущего носителя Space Launch System (SLS).
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Испытание проведено на стенде удаленного от населенных пунктов Космического центра NASA Стеннис, который сооружен недалеко от залива Сент-Луис в штате Миссисипи. Первый такой тест провели 16 января: тогда двигатели проработали около минуты, но тест закончился досрочно из-за срабатывания автоматики.
Вчера в NASA получили огромный массив данных для проверки конструкции основной ступени: в ходе испытания проверили разные эксплуатационные условия, в том числе движения двигателей по определенным схемам, их форсаж до 109% от плановой мощности, дросселирование и дублирование. Все как при реальном полете.
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Это ключевая веха перед дебютной миссией Artemis I, по которой Аэрокосмическое управление США отправит в беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю космического корабля Orion.
"SLS – это невероятный инженерный подвиг и единственная ракета, способная обеспечить работу американских миссий следующего поколения, которые отправят людей на Луну и дальше", – сказал и.о. директора NASA Стив Юрчик.
Два топливных бака в основной ступени SLS в совокупности содержат более 733 000 галлонов сверхохлажденного жидкого водорода и жидкого кислорода. При тесте на пламегаситель стенда подавалось более 330 000 галлонов воды в минуту.
Boeing – генеральный подрядчик по основной стадии теста, Aerojet Rocketdyne – по RS-25.
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Теперь ступень восстановят и баржей отправят в Космический центр им. Кеннеди во Флориде, где ее соберут вместе с твердотопливными ускорителями и другими узлами, в том числе с Orion, на мобильной пусковой установке внутри сборочного цеха. Затем останется отвезти ракету на стартовый стол.
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