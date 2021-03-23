Илон Маск показал ироничный мем об НЛО и "доказательствах" контактов с пришельцами
Глава космической компании SpaceX Илон Маск усомнился в том, что Землю в последние пару веков посещали инопланетяне, а если и посещали, то "засветились" на фотографиях случайных очевидцев. Свои соображения он показал в интернет-меме об НЛО в Twitter.
"Самый сильный аргумент против пришельцев", – подписана картинка.
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С левой стороны картинки – график роста разрешения фотокамер (вертикальная шкала) с течением времени (столетия; горизонтальная шкала).
С правой стороны – линия зависимости разрешения "снимков НЛО" за тот же период. Она прямая и горизонтальная, то есть качество "уникальных снимков" даже в 21 веке осталось подозрительно таким же низким, как и ранее, несмотря на экспоненциальный скачок качества фотокамер.
Это, вероятно, реакция американского инженера-миллиардера на вчерашнее заявление экс-директора Нацразведки США Джона Ратклифа, который сказал, что у США намного больше материалов об НЛО, чем уже опубликовано.
Завтра новый образец космического корабля SpaceX, возможно, совершит суборбитальный полет. Три его предшественника взорвались на разных стадиях испытаний.
- В конце апреля 2020 года Пентагон опубликовал видео с НЛО, которые были замечены в подконтрольном армии США пространстве. Американские военные подтвердили: записи с НЛО – "настоящие". В мае 2020-го отчеты о встречах с НЛО опубликовали и ВМС США.
- Пару лет назад румыны создавали турбореактивную "летающую тарелку": видео полета.
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