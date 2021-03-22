UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Материалов об НЛО много, они будут рассекречены к июню – экс-глава разведки США

22.03.2021, 16:13
Материалов об НЛО много, они будут рассекречены к июню – экс-глава разведки США - Фото
НЛО (скриншт видео ВМС США)

У США есть намного больше материалов о неопознанных летающих объектах, чем уже опубликовано. Об этом заявил в интервью Fox News бывший директор Национальной разведки США Джон Ратклиф.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По указу экс-президента США Дональда Трампа, правительство до 1 июня должно опубликовать отчет о том, что ему известно об НЛО. Ратклиф отметил, что хотел сделать это до отставки, но процесс снятия грифа секретности с документов занимает много времени.

По словам Ратклифа, НЛО наблюдали не только военные пилоты: их фиксировали видеокамеры, спутники и различные сенсоры по всему миру.

НЛО отличает, в частности, способность двигаться с высокой скоростью, либо достигать сверхзвуковой скорости без звукового удара, либо совершать маневры, которые сложно повторить.

"На самом деле есть намного больше свидетельств, чем уже опубликовано... Есть случаи, когда у нас нет хорошего объяснения тому, что мы наблюдали", – заявил Ратклиф.

  • В конце апреля 2020 года Пентагон опубликовал видео с НЛО, которые были замечены в подконтрольном армии США пространстве.
  • В мае 2020-го отчеты о встречах с НЛО опубликовали ВМС США.

Читайте спецпроект: Истина уже рядом. ЦРУ рассекретило файлы об НЛО

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США нло Джон Ратклиф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 