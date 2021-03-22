Материалов об НЛО много, они будут рассекречены к июню – экс-глава разведки США

У США есть намного больше материалов о неопознанных летающих объектах, чем уже опубликовано. Об этом заявил в интервью Fox News бывший директор Национальной разведки США Джон Ратклиф.

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По указу экс-президента США Дональда Трампа, правительство до 1 июня должно опубликовать отчет о том, что ему известно об НЛО. Ратклиф отметил, что хотел сделать это до отставки, но процесс снятия грифа секретности с документов занимает много времени.

По словам Ратклифа, НЛО наблюдали не только военные пилоты: их фиксировали видеокамеры, спутники и различные сенсоры по всему миру.

НЛО отличает, в частности, способность двигаться с высокой скоростью, либо достигать сверхзвуковой скорости без звукового удара, либо совершать маневры, которые сложно повторить.

"На самом деле есть намного больше свидетельств, чем уже опубликовано... Есть случаи, когда у нас нет хорошего объяснения тому, что мы наблюдали", – заявил Ратклиф.

В конце апреля 2020 года Пентагон опубликовал видео с НЛО, которые были замечены в подконтрольном армии США пространстве.

В мае 2020-го отчеты о встречах с НЛО опубликовали ВМС США.

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Денис Юдин

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