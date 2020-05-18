Опубликованы новые материалы ВМС США о встречах с НЛО

Опубликованы отчеты ВМС США о восьми эпизодах встреч с неопознанными летающими объектами (НЛО) в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019-го. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние отчеты об опасностях ВМС, которые были предоставлены ряду американских информагентств в соответствии с Законом о свободе информации.
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Опубликованные документы включают визуальные описания пилотами инцидентов и радиолакационное фиксирование некоторых из них. НЛО в отчетах называют "неопознанными летательными аппаратами".
27 июня 2013 года экипаж зафиксировал, как неизвестный объект в форме беспилотника или ракеты проходил с дымовым шлейфом на расстоянии около 60 метров от правого борта американского самолета. В сообщении говорится, что в то время никакие другие агентства не выполняли полеты дронов или пуски ракет в этом районе.
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В сообщении о встрече с неопознанным объектом от 18 ноября 2013-го выражается беспокойство, что неизвестные беспилотники могут нести риск для военной морской авиации из-за угрозы столкновения.
Менее чем через месяц пилот, который был уверен, что в его районе нет движения, обнаружил радиолокационную дорожку и белый визуальный сигнал на высоте 3,6 км.
26 марта 2014-го пилот штурмовика F/A-18E Super Hornet зафиксировал в небе на расстоянии 300 метров неизвестный серебристый предмет размером с чемодан. Инцидент также произошел в бесполетной зоне.
23 апреля 2014 года на радаре отслежены два объекта, на связь не выходили. В другом сообщении от этой даты говорится, что у побережья Вирджинии, примерно в это же время, были замечены два других относительно небольших объекта, которые летели на большой скорости. Отмечается угроза этих НЛО для военной авиации.
В отчетах встреченные объекты не описываются как инопланетные. Даже отсутствие правдоподобного земного объяснения не делает от того более вероятным внеземное объяснение, приводят слова астрофизиков в издании.
Ознакомиться с документами полностью и почитать о других зафиксированных инцидентах можно на СNN.
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