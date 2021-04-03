UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Марсоход Perseverance обстрелял лазером "странный камень" и показал его – фото

03.04.2021, 16:35
Марсоход Perseverance обстрелял лазером
Обстрелянный лазером Perseverance камень на Марсе (фото - NASAPersevere, Twitter)

Марсоход NASA Perseverance обстрелял лазером "странный камень" на Марсе. Об этом сообщается на странице ровера в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пока вертолет (дрон-разведчик Ingenuity, – ред.) готовится, я не могу не изучать близлежащие камни. Этот странный камень заставил мою научную команду обмениваться множеством гипотез", – пишут СММ-менеджеры NASA от имени марсохода.

Отмечается, что длина камня составляет примерно 15 сантиметров. Если присмотреться, то можно увидеть на нем отметки от лазера марсохода, утверждают в NASA. Нажмите на фото, чтобы увеличить.

Смотрите также: Марсотрясение. Аппарат NASA зафиксировал сильные толчки на красной планете

Команда Perseverance написала в комментариях несколько гипотез о происхождении камня. Ученые предполагают, что это может быть:

–  что-то выветренное из местных пород;

– часть Марса, которая упала в эту область после масштабного столкновения;

– метеорит.

Список – открытый, ученые не исключают, что камень может быть чем-то другим.

Смотрите также: Perseverance увидел последствия взрыва "небесного крана": тот опустил его на Марс – фото

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Марс Perseverance лазер марсоход камень Ingenuity дрон вертолет космос
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 