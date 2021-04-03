Марсоход Perseverance обстрелял лазером "странный камень" и показал его – фото
Марсоход NASA Perseverance обстрелял лазером "странный камень" на Марсе. Об этом сообщается на странице ровера в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Пока вертолет (дрон-разведчик Ingenuity, – ред.) готовится, я не могу не изучать близлежащие камни. Этот странный камень заставил мою научную команду обмениваться множеством гипотез", – пишут СММ-менеджеры NASA от имени марсохода.
Отмечается, что длина камня составляет примерно 15 сантиметров. Если присмотреться, то можно увидеть на нем отметки от лазера марсохода, утверждают в NASA. Нажмите на фото, чтобы увеличить.
Смотрите также: Марсотрясение. Аппарат NASA зафиксировал сильные толчки на красной планете
Команда Perseverance написала в комментариях несколько гипотез о происхождении камня. Ученые предполагают, что это может быть:
– что-то выветренное из местных пород;
– часть Марса, которая упала в эту область после масштабного столкновения;
– метеорит.
Список – открытый, ученые не исключают, что камень может быть чем-то другим.
- 18 февраля в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку новый американский ровер Perseverance, который оборудован среди прочего и дроном-вертолетом. Как все было.
- Он присылал фото и панорамы красной планеты, кадры с "пылевым дьяволом", а также записи звуков работы его лазера на Марсе.
- 29 марта дрон-разведчик Ingenuity на борту Perseverance начали разворачивать в полетную форму.
Смотрите также: Perseverance увидел последствия взрыва "небесного крана": тот опустил его на Марс – фото
Комментарии