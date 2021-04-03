Марсоход Perseverance обстрелял лазером "странный камень" и показал его – фото

Марсоход NASA Perseverance обстрелял лазером "странный камень" на Марсе. Об этом сообщается на странице ровера в Twitter.

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"Пока вертолет (дрон-разведчик Ingenuity, – ред.) готовится, я не могу не изучать близлежащие камни. Этот странный камень заставил мою научную команду обмениваться множеством гипотез", – пишут СММ-менеджеры NASA от имени марсохода.

Отмечается, что длина камня составляет примерно 15 сантиметров. Если присмотреться, то можно увидеть на нем отметки от лазера марсохода, утверждают в NASA. Нажмите на фото, чтобы увеличить.

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Команда Perseverance написала в комментариях несколько гипотез о происхождении камня. Ученые предполагают, что это может быть:

– что-то выветренное из местных пород;

– часть Марса, которая упала в эту область после масштабного столкновения;

– метеорит.

Список – открытый, ученые не исключают, что камень может быть чем-то другим.

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Марк Сировой

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