Марсотрясение. Аппарат NASA зафиксировал сильные толчки на красной планете

Аппарат аэрокосмического агентства США (NASA) InSight зафиксировал два сильных толчка на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

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Как отмечается, марсотрясения были зафиксированы 7 и 18 марта в области Cerberus Fossae, где один марсианский год назад (два земных) дважды фиксировали сильную сейсмическую активность. Новые толчки имели магнитуды 3,3 и 3,1, два предыдущих – были магнитудой 3,6 и 3,5. На сегодня InSight зарегистрировал более 500 землетрясений на Марсе, эти четыре – лучшие для изучения из-за их четких сигналов.

Изучение марсотрясений – это один из способов, с помощью которого научная группа InSight стремится лучше понять мантию и ядро ​​Марса, пишут в JPL. На планете нет тектонических плит, как на Земле, но есть вулканически активные области. Новые толчки подтверждают, что Cerberus Fossae является центром сейсмической активности на Марсе.

В JPL также сообщили, что 14 марта миссия InSight начала необычную процедуру. С помощью роботизированной руки модуль начал засыпать марсианским песком шлейф, соединяющий сейсмометр SEIS (на кадрах накрыт куполом) с посадочной платформой InSight.

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Our @NASAInSight is picking up good vibrations. Two marsquakes were detected in an area called Cerberus Fossae, where two strong quakes were felt earlier in the mission. These quakes add weight to the idea that the area is a center of seismic activity. https://t.co/AhHYuNVRR0 pic.twitter.com/BKRfHIkzDb — NASA JPL (@NASAJPL) April 1, 2021

В NASA надеются таким образом изолировать шлейф от неблагоприятных погодных условий, которые могут влиять на точность передачи данных. Речь идет, в частности, о суточном перепаде температур в 100 градусов по Цельсию.

В NASA отмечают, что несмотря на ветер солнечные панели InSight остаются покрытыми пылью, а мощность падает по мере удаления Марса от Солнца. Ожидается, что уровень энергии поднимется с июля, когда планета снова начнет приближаться к Солнцу.

До тех пор миссия будет последовательно отключать инструменты посадочного модуля, чтобы InSight мог перейти в спящий режим, периодически просыпаясь для проверки его состояния и связи с Землей. Команда миссии надеется оставить сейсмометр включенным еще месяц или два, прежде чем его придется временно выключить.

Запуск зонда InSight к Марсу состоялся 5 мая 2018 года при помощи Atlas V. Без учета стоимости ракеты и затрат европартнеров, стоимость миссии – около $500 млн.

26 ноября 2018-го зонд приземлился на Марсе в вулканическом районе планеты – на нагорье Элизий, которое расположено около экватора, и раскрыл солнечные панели. "Трехногий" модуль навсегда останется в этом месте.

16 февраля 2021-го сообщалось, что модуль InSight переведен в режим экономии энергии, чтобы пережить зиму.

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Марк Сировой

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