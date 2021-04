Марсотрясение. Аппарат NASA зафиксировал сильные толчки на красной планете

Аппарат аэрокосмического агентства США (NASA) InSight зафиксировал два сильных толчка на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

Как отмечается, марсотрясения были зафиксированы 7 и 18 марта в области Cerberus Fossae, где один марсианский год назад (два земных) дважды фиксировали сильную сейсмическую активность. Новые толчки имели магнитуды 3,3 и 3,1, два предыдущих – были магнитудой 3,6 и 3,5. На сегодня InSight зарегистрировал более 500 землетрясений на Марсе, эти четыре – лучшие для изучения из-за их четких сигналов.

Изучение марсотрясений – это один из способов, с помощью которого научная группа InSight стремится лучше понять мантию и ядро ​​Марса, пишут в JPL. На планете нет тектонических плит, как на Земле, но есть вулканически активные области. Новые толчки подтверждают, что Cerberus Fossae является центром сейсмической активности на Марсе.

В JPL также сообщили, что 14 марта миссия InSight начала необычную процедуру. С помощью роботизированной руки модуль начал засыпать марсианским песком шлейф, соединяющий сейсмометр SEIS (на кадрах накрыт куполом) с посадочной платформой InSight.

