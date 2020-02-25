NASA впервые зафиксировали сотни землетрясений на Марсе

Марс (иллюстративное фото - deposiphotos.com)

Новейший марсианский аппарат NASA InSight подтвердил, что землетрясения регулярно сотрясают красную планету. Об этом сообщает TIME.

Аппарат передал информацию о 174 толчках, которые были зафиксированы в сентябре прошлого года. Двадцать четыре из них были относительно сильны – от трех до четырех магнитуд. Но, по словам ученых, даже сильные, по марсианским меркам, землетрясения не представляют опасности для кого-либо на поверхности планеты.

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Остальные толчки были слабее, их мощность и происхождение не определены. В то же время ученые не исключают, что могло быть и больше землетрясений, чем зарегистрировал сейсмометр. Их фиксации могли помешать помехи от ветра и других погодных условий. Потому исследователи поясняют: хотя землетрясений с магнитудой больше четырех и не зафиксировано, это не означает, что они не происходят.

"Основная причина марсианских землетрясений - длительное охлаждение планеты, что приводит к ее сжатию и разрушению хрупких внешних слоев. Но нам пока не ясно, какие именно механизмы стоят за конкретными землетрясениями," - сказал Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения NASA.

Ученые полагают, что источник толчков находится под поверхностью планеты. В то же время они не исключают, что землетрясения могут появляться и из-за воздействия метеоритов. Космический аппарат на орбите Марса ищет признаки недавних столкновений, а камеры InSight сканируют метеоры в ночном небе. Пока безрезультатно.

СПРАВКА. InSight приземлился в небольшом кратере на Elysium Planitia в ноябре 2018 года. В этом регионе стоит особенно бурная погода с частыми пылевыми бурями. Аппарат еще год будет совершать геологические наблюдения. Знание уровня сейсмической активности имеет решающее значение для исследования внутренней структуры и понимания термической и химической эволюции Марса.

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