Как кожа змеи. NASA показало морозные дюны Марса – фото

Аэрокосмическое агентство США NASA опубликовало фото песчаных дюн в морозном кратере на Севере Марса. Соответствующая публикация появилась на сайте NASA.

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Как отмечается, кратер имеет диаметр около пяти километров, находится в высоких северных широтах Марсах. Для поверхности основного поля дюн характерная серия темных узоров, что может быть следствием сезонных морозных процессов.

Дно кратера имеет разнообразную текстуру и полосатые узоры, напоминающие змеиную кожу. Это указывает на сезонное таяние, вызванное сублимацией льда, пишут в NASA.

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На нескольких более крутых склонах дюн, направленных с подветренной стороны, есть узкие борозды, пишет NASA. Это указывает на начало формирования оврагов.

В конце февраля NASA показало панораму Марса, сделанную из фото марсохода Perseverance.

17 марта марсоход NASA Perseverance заснял "пылевого дьявола" на Марсе.

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Марк Сировой

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