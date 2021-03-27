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Как кожа змеи. NASA показало морозные дюны Марса – фото

27.03.2021, 09:23
Как кожа змеи. NASA показало морозные дюны Марса – фото - Фото
Морозные дюны Марса (фото - NASA, JPL-Caltech, University of Arizona)

Аэрокосмическое агентство США NASA опубликовало фото песчаных дюн в морозном кратере на Севере Марса. Соответствующая публикация появилась на сайте NASA.

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Как отмечается, кратер имеет диаметр около пяти километров, находится в высоких северных широтах Марсах. Для поверхности основного поля дюн характерная серия темных узоров, что может быть следствием сезонных морозных процессов.

Дно кратера имеет разнообразную текстуру и полосатые узоры, напоминающие змеиную кожу. Это указывает на сезонное таяние, вызванное сублимацией льда, пишут в NASA.

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На нескольких более крутых склонах дюн, направленных с подветренной стороны, есть узкие борозды, пишет NASA. Это указывает на начало формирования оврагов.

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Марк Сировой
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Марс дюны nasa космос
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