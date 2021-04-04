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Вертолет-дрон установили на поверхности Марса. Есть дата первого в истории полета – фото

04.04.2021, 17:22
Вертолет-дрон установили на поверхности Марса. Есть дата первого в истории полета – фото - Фото
Вертолет Ingenuity (иллюстрация — NASA, JPL-Caltech)

Закрепленный на днище американского марсохода Perseverance вертолет-разведчик Ingenuity опустили на поверхность Красной планеты. Это видно по фотографиям из архива "сырых" снимков на сайте Аэрокосмического управления США.

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Летающий дрон был закреплен на ровере не в "удобном" вертикальном положении, чтобы его можно было просто взять и опустить на грунт. Вместе с лопастями и опорами его сложили на Земле определенным образом, и, чтобы опустить на поверхность, сначала "развернули".

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Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Перед тем, как отпустить вертолет, ровер зарядил его аккумулятор на 100%. После этого дрон вынужден будет сам "переживать" температуру до –90°С на поверхности. "Следующая веха? Пережить ночь!", – пишут в Twitter миссии.

Автоматизированный вертолет Ingenuity впервые продемонстрирует возможность полета в атмосфере другой планеты: он будет выглядеть так. Первый полет запланирован на 11 апреля.

Перед этим марсоход удалится от него на безопасное расстояние, чтобы, в случае чего, не стать "мишенью" падающего дрона.

Стоимость проекта "Индженьюити" – около ~$85 млн. По плану NASA, дрон совершит до пяти полетов.

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Евгений Пилипенко
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