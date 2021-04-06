Хрупкий вертолет "пережил" суровую марсианскую ночь: свежие фото с другой планеты

Миниатюрный вертолет Ingenuity, который 4 апреля опустили на поверхность Марса с днища ровера Perseverance, успешно "пережил" свою первую самостоятельную ночь, когда температура может опуститься до –90°С и повредить его микросхемы и аккумуляторы. Об этом сообщили в Аэрокосмическом управлении США.

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В NASA уточнили, что создать аппарат, достаточно маленький, чтобы поместиться на марсоходе, достаточно легкий, чтобы летать в разреженной атмосфере Марса, но достаточно выносливый, чтобы противостоять местным заморозкам, "было серьезной инженерной проблемой".

В Управлении назвали температурный тест "важной вехой" для винтокрылого аппарата: "Теперь у нас есть подтверждение, что там подходящая изоляция, обогреватели и достаточно энергии в шести Li-Ion-аккумуляторах, чтобы пережить холодную ночь".

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В течение следующих двух дней Ingenuity будет собирать информацию, как эффективно работают системы терморегуляции и питания теперь, когда мини-вертолет автономен в условиях Марса. Данные используют для точной настройки систем.

7 апреля планируется снять ограничители, удерживающие лопасти ротора вместе друг над другом, после чего будут проведены испытания ротора, двигателей, инерциального измерительного блока и бортовых компьютеров.

СПРАВКА. , мощность 220 Вт, батарея 35-40 Вт⋅ч; время полета 90 с, радиус до 300 м, высота до 10 м; макс. скорость: горизонтальная 10 м/с, вертикальная 3 м/с. Стоимость проекта ~$85 млн. Ingenuity будет использовать вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты. Оснащенность – HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, передатчик данных на ровер. Энергию будет брать от солнечных батарей. Планируется до пяти полетов . Масса 1,8 кг, высота на опорах 0,8 м, диаметр винтов 1,2 м (до 2400 оборотов в минуту), объем шасси 14 см3мощность 220 Вт, батарея 35-40 Вт⋅ч; время полета 90 с, радиус до 300 м, высота до 10 м; макс. скорость: горизонтальная 10 м/с, вертикальная 3 м/с. Стоимость проекта ~$85 млн.

Утром 12 апреля по киевскому времени Ingenuity попробует стать первым летательным аппаратом, который совершит управляемый полет на другой планете. Полет, возможно, будет выглядеть так.

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Евгений Пилипенко

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