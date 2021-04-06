Хрупкий вертолет "пережил" суровую марсианскую ночь: свежие фото с другой планеты
Миниатюрный вертолет Ingenuity, который 4 апреля опустили на поверхность Марса с днища ровера Perseverance, успешно "пережил" свою первую самостоятельную ночь, когда температура может опуститься до –90°С и повредить его микросхемы и аккумуляторы. Об этом сообщили в Аэрокосмическом управлении США.
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В NASA уточнили, что создать аппарат, достаточно маленький, чтобы поместиться на марсоходе, достаточно легкий, чтобы летать в разреженной атмосфере Марса, но достаточно выносливый, чтобы противостоять местным заморозкам, "было серьезной инженерной проблемой".
В Управлении назвали температурный тест "важной вехой" для винтокрылого аппарата: "Теперь у нас есть подтверждение, что там подходящая изоляция, обогреватели и достаточно энергии в шести Li-Ion-аккумуляторах, чтобы пережить холодную ночь".
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В течение следующих двух дней Ingenuity будет собирать информацию, как эффективно работают системы терморегуляции и питания теперь, когда мини-вертолет автономен в условиях Марса. Данные используют для точной настройки систем.
7 апреля планируется снять ограничители, удерживающие лопасти ротора вместе друг над другом, после чего будут проведены испытания ротора, двигателей, инерциального измерительного блока и бортовых компьютеров.
Утром 12 апреля по киевскому времени Ingenuity попробует стать первым летательным аппаратом, который совершит управляемый полет на другой планете. Полет, возможно, будет выглядеть так.
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