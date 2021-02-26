Кто покупал "билет на Марс". Смотрите, где сейчас ваши имена – фото за миллионы километров

Пошел восьмой сол (марсианские сутки) пребывания американского ровера Perseverance на Красной планете. На верхней арке марсохода закреплены три кремниевых чипа, на которых строками размером менее одной тысячной толщины человеческого волоса (75 нм) выгравированы лазером 10 932 295 имен землян.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Это результат пиар-акции NASA "Отправь свое имя на Марс".

В прошлом году Аэрокосмическое управление США пригласило всех желающих "посетить" Красную планету: внесенные в базу данных имена были записаны на микрочипы размером с ноготь, которые 14 марта 2020 года закрепили под стеклянным экраном на ровере.

Смотрите фото: Perseverance увидел последствия взрыва "небесного крана": тот опустил его на Марс

Также туда записаны эссе 155 финалистов конкурса NASA "Назови вездеход".

"Посадочные" онлайн-билеты выглядели так:

Чипы c именами размещены здесь:

Немного ближе:

Вечер на Марсе:

18 февраля 2021 года в 22:55 по киевскому времени в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку новый американский ровер Perseverance, который оборудован среди прочего и дроном-вертолетом. Как все было.

Минимальное расстояние от Земли до Марса – около 54,6 млн км, наибольшее – ~401 млн км.

Смотрите также: Появилось видео процесса спуска и посадки марсохода Perseverance "от первого лица"

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.