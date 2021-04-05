Американские микробиологи создали примитивную синтетическую клетку, которая нормально растет и делится с минимальным набором генов. Об этом пишет журнал Cell.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые из Института Вентера (JCVI) еще в 2010 году взяли наиболее низкоорганизованный и самостоятельно воспроизводящийся организм – микоплазму, удалили его ДНК и вместо нее "запихнули" в клетку генетический код из 473 генов, который написали на компьютере и затем синтезировали. "Киберорганизм" назвали JCVI-syn1.0.

Клетки микоплазм настолько мелкие (0,15-0,20 мкм в диаметре), что сотня или больше их уместились бы внутри одной бактерии кишечной палочки. К слову, у последней – около 4000 генов, а в человеческой клетке – примерно 30 000.

Читайте также: Из пучины в Тихом океане подняли микробов, которых не видит иммунитет человека

С тех пор авторы пытаются методом проб и ошибок (систематически добавляя и удаляя гены, а затем проверяя результат на практике) уменьшать геном синтетического организма до жизненно необходимого минимума. Если удаление гена нарушает нормальный процесс, его возвращают на место, а затем удаляют другой.

В 2015-м геном упростили настолько, что JCVI-syn3.0, хоть и делился, но аномально – с различными формами и размерами клеток, а порой разделялся не полностью и выстраивался в гирлянду.

Читайте также: Открытие. В морской пучине нашли микроскопические "Звезды смерти"

После этого к геному организма "дописали" 19 генов, включая семь тех, которые, по предположению исследователей, были нужны для нормального деления клеток. Расчеты оправдались: JCVI-syn3A аккуратно делился на однородные сферы.

"Этот результат подчеркивает полигенную природу клеточного деления и морфологии в геномно минимальной клетке", – отметили авторы.

При этом ученые пока знают функцию лишь двух (ftsZ и sepF) из тех семи генов. "Хотим понять фундаментальные правила дизайна жизни, но она пока остается черным ящиком", – пишут авторы.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.