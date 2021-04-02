Еще до испытательного полета 11-го образца космического корабля Starship на полигон компании SpaceX в южном Техасе пробрался мужчина, который таким образом собирался повысить посещаемость собственного влога в YouTube.

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Проезжая мимо полигона компании Илона Маска, он вышел из авто и незаконно проник на территорию компании, пробежался к прототипу корабля и даже заглянул в двигательный отсек.

Оригинальное видео, вопреки ожиданиям влогера-нарушителя, набрало слишком много дизлайков и гневных комментариев любителей космоса, после чего было удалено.

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Видеоблогер затем извинился, записав новый ролик, и объяснил свои действия тем, что "в тот момент подумал, что другого такого случая не подвернется".

Аналогичный случай произошел в прошлом году, когда SpaceX проводила испытания Starhopper. Нарушитель тогда получил срок.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy (cм. фото ниже) будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек..

Задолго до запуска прототипов Starship или других тестов, связанных с повышенной опасностью для окружающих, прилегающие к полигону дороги общего пользования перекрываются. Тем не менее, SpaceX намерена усилить круглосуточную охрану периметра Starbase.

9 декабря 2020 года, 2 февраля, 3 и 30 марта 2021-го образцы SN8, SN9, SN10 и SN11 выполнили почти все задачи, но у всех возникли проблемы при (или после) посадки: оба первых разбились (первый и второй), третий сел, но затем все равно взорвался, а четвертый взорвался в тумане над посадочной площадкой.

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Евгений Пилипенко

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