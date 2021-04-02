Еще до испытательного полета 11-го образца космического корабля Starship на полигон компании SpaceX в южном Техасе пробрался мужчина, который таким образом собирался повысить посещаемость собственного влога в YouTube.
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Проезжая мимо полигона компании Илона Маска, он вышел из авто и незаконно проник на территорию компании, пробежался к прототипу корабля и даже заглянул в двигательный отсек.
Оригинальное видео, вопреки ожиданиям влогера-нарушителя, набрало слишком много дизлайков и гневных комментариев любителей космоса, после чего было удалено.
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Видеоблогер затем извинился, записав новый ролик, и объяснил свои действия тем, что "в тот момент подумал, что другого такого случая не подвернется".
Аналогичный случай произошел в прошлом году, когда SpaceX проводила испытания Starhopper. Нарушитель тогда получил срок.
Задолго до запуска прототипов Starship или других тестов, связанных с повышенной опасностью для окружающих, прилегающие к полигону дороги общего пользования перекрываются. Тем не менее, SpaceX намерена усилить круглосуточную охрану периметра Starbase.
- 9 декабря 2020 года, 2 февраля, 3 и 30 марта 2021-го образцы SN8, SN9, SN10 и SN11 выполнили почти все задачи, но у всех возникли проблемы при (или после) посадки: оба первых разбились (первый и второй), третий сел, но затем все равно взорвался, а четвертый взорвался в тумане над посадочной площадкой.
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