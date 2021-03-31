"Для самых космических ощущений". Маск меняет дизайн корабля Crew Dragon – иллюстрация

Американский бизнесмен-миллиардер Джаред Айзекман, спонсор первого полностью гражданского полета в космос, заявил на брифинге о существенном изменении конструкции космического корабля Crew Dragon компании SpaceX под эту миссию.

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Корабль с именным названием Inspiration4 доставит командира экипажа Айзекмана и трех других людей на орбиту. В его носовой части будет прозрачная полусфера, напоминающая Cupola на Международной космической станции.

В таких коммерческих миссиях Crew Dragon не будет стыковаться с МКС. По этой причине в SpaceX решили полностью заменить стыковочный адаптер корабля на прозрачный монолитный купол обзора.

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"Там, наверное, самые "космические" ощущения, которые только можно почувствовать", – подписал иллюстрацию в Twitter глава SpaceX Илон Маск.

Если рендер от SpaceX соответствует реальным изменениям конструкции, то купол может быть примерно 1,4 м в диаметре и до 60 см в глубину, пишет Teslarati. Эта версия корабля будет использоваться только для туристических миссий.

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Полет Inspiration4 планируется на середину-конец сентября.

Так выглядит корабль на ракете Falcon 9:

А так – при подготовке к стыковке с МКС, и уже состыкованный:

Евгений Пилипенко

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