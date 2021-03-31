Американский бизнесмен и филантроп, 37-летний миллиардер Джаред Айзекман объявил, что полностью набрал команду для трехдневного полета в космос на корабле Dragon в рамках миссии Inspiration4. Ранее он оплатил поездку, а после занялся подбором членов экипажа, пишет NYT.

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Одно место на корабле получила 29-летняя Хейли Арсено, бывшая пациентка больницы святого Джудо, в которой лечат детскую онкологию и на нужды которой миллиардер и хочет собрать $200 млн в рамках миссии. Она станет первым человеком, победившим рак, который побывает в космосе.

Двумя другими членами экипажа стали профессор колледжа из Аризоны Сиан Проктор, ей 51 год и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски из Вашингтона, ему 41 год. Оба – чрезвычайные поклонники космоса.

По словам Айзекмана, хотя изначально дата полета была запланирована на конец года, возможно старт перенесут на 15 сентября. Этот полет может стать первым в истории человечества, когда на борту космического корабля не будет присутствовать ни одного профессионального космонавта.

2 февраля 2021 года пресс-служба SpaceX сообщила, что первый коммерческий полет в космос запланирован на конец этого года и он уже оплачен 37-летним миллиардером из США.

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Дарья Мостовая

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