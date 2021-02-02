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Первый полностью коммерческий полет корабля Маска уже оплачен и запланирован на конец года

02.02.2021, 08:45
Первый полностью коммерческий полет корабля Маска уже оплачен и запланирован на конец года - Фото
Корабль Crew Dragon на ракете Falcon 9 (фото — пресс-служба SpaceX)

Первый полностью коммерческий полет в космос планирует компания SpaceX в конце 2021 года, сообщает ее пресс-служба.

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В рамках миссии Inspiration4 ракета Falcon 9 доставит на орбиту полностью гражданский экипаж на корабле Dragon. Полет уже оплатил 37-летний миллиардер из США и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, сообщает AP. Три других места на корабле Айзекман предоставит представителям общественности.

Экипаж проведет в космосе несколько дней, делая один оборот вокруг Земли за 90 минут.

Для миссии уже отобрана женщина-медик из детской больницы Сент-Джуд в Мемфисе (штат Теннеси), третье место будет разыграно между теми, кто сделает в феврале пожертвование для этой больницы, а четвертое достанется владельцу бизнеса, который использует Shift4 Payments.

Айзекман надеется собрать для больницы $200 млн, половину из которых оплатит сам. Он не сказал, сколько ему стоил полет, но отметил, что ожидаемое пожертвование значительно превышает стоимость миссии.

Основатель SpaceX Илон Маск назвал миссию важной вехой на пути к обеспечению доступа в космос для всех. Он надеется, что со временем удастся снизить расходы на запуск.

В январе 2022 года SpaceX должна будет доставить на МКС троих бизнесменов, которые платят по $55 млн, а японский бизнесмен заключил с компанией сделку на полет на Луну.

Денис Юдин
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Илон Маск spacex falcon 9 космос Dragon Джаред Айзекман

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